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情婦勒索案 被告稱遭事主強姦 拍照「記錄第一次」

【明報專訊】已婚連鎖餐飲集團高層疑遭旗下已婚分店女員工勒索50萬一案昨日續審，被告繼續自辯。控方質疑，被告聲稱首次性交遭事主X強姦，卻拍下一張親暱照片，強姦的說法實屬虛構；被告不同意，稱「我想記錄我人生嘅第一次」。被告又稱X曾承認需要時可向他拿錢，其中曾問X拿25萬元添置新居家俬，暫委法官葉啓亮質疑「你屋企幾多呎？」，被告解釋費用包括裝潢。

控方指出，被告黃莎莎（31歲）曾在錄影會面中解釋，之所以在首次性交後拍下照片，是因為「留下深刻印象影低，因為佢不斷強暴我」，不過相中的被告親暱地靠在X的肩膀，控方繼而質疑強姦是被告虛構；被告不同意。追問下，被告改稱其實只想記錄人生「第一次」，自言得知坊間指稱其證供「係假嘅」，強調所言屬實，至於後來向X發信息稱「我今日毫無所謂咁畀你」，只因若坦然表示討厭，X就會提分手。

認曾索25萬購家俬裝修

盤問下，被告稱不曾向X索取生活費，認為相處最重要是彼此信任，「佢畀我，我咪攞，佢話有需要時可同佢講」，無生活費都會繼續關係。被告承認，曾向X索取25萬以添置新居家俬，法官聞言稱「你屋企幾多呎？25萬家俬？」，隨即又指「家俬都有平有貴嘅」，被告解釋另會用作裝潢，X曾答應替她支付。

被告作供期間多次情緒激動，一度因心口痛要求暫停，法庭多次休庭。法官散庭前指「休息多過聽證供」，強調並非責怪被告，但需要案件管理，希望被告能控制情緒。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1146/21】

相關字詞﹕區域法院 連鎖餐廳 勒索

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