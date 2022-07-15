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上訴庭指原審輕判 蘇錦樑胞弟加監28月

【明報專訊】商經局前局長蘇錦樑的胞弟蘇錦威，擅以客人物業做按揭借貸1000萬元，再冒簽代表業主聘請律師，向另一財務公司借貸1000萬元「數冚數」。蘇錦威與借出戶口收取貸款的前同事早前被裁定洗黑錢等4罪罪成，律政司申請覆核蘇錦威的刑期，上訴庭昨日開庭審理，認為原審法官出現原則性錯誤，「判刑明顯過輕」，由47個月監禁加刑至75個月；其前同事則被駁回定罪上訴。

兩名被告為蘇錦威（44歲，圖）及蘇潤餘（52歲），蘇錦威兩項欺詐及一項使用虛假文書副本罪罪成，另與蘇潤餘同被裁定一項洗黑錢罪成，分別判囚3年11個月和2年半。律政司覆核蘇錦威兩項欺詐罪的刑期獲接納；蘇潤餘不服定罪上訴則遭駁回

上訴庭法官彭偉昌指出，原審法官的刑期過輕，加刑至9年監禁，惟案件在區域法院審理，刑期上限為7年，加上被告經刑期覆核加刑且幅度頗大，額外減刑9個月，總刑期為6年3個月。法庭將於半年內頒下書面判辭。

律政司指還款僅掩飾欺詐

覆核刑期的律政司一方陳辭指出，原審法官判刑時考慮蘇錦威在被捕已「全數償還」款項，惟涉案財務公司一早告知蘇會報警，故他並非在全然不知會被捕的情况下主動還款，還款只是掩飾欺詐行為；原審法官亦就被告品格良好、受案件影響生活等求情予過多比重，判刑過輕。

代表蘇錦威的大律師關百安則稱，原審法官接納被告並非意圖「永久剝奪」受害人的財產，即他打算償還貸款，亦不曾試圖離港避債，故量刑起點較低；彭官反駁這不可能是減刑因素，形容是「大膽的陳辭」。

【案件編號：CAAR 7 、CACC 60/21】

相關字詞﹕上訴庭 刑期覆核 洗黑錢 欺詐 按揭 蘇錦樑胞弟

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