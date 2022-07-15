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護士認扮打針 求情稱用錯方法助人 官指或釀防疫漏洞 同案主婦認罪3人守行為

【明報專訊】於社區疫苗接種中心工作的34歲護士，被指在疫苗通行證第一階段實施前，假裝為兩個家庭共6人接種，並向他們發出疫苗接種紀錄，事件遭接種中心另一護士揭發；廉政公署其後落案起訴7人串謀欺詐罪。護士及一名家庭主婦昨日於觀塘裁判法院認罪，還押至9月27日判刑；主任裁判官錢禮指出，若被告數人染疫，護士的行為變相鼓勵疫情擴散，造成防疫漏洞。另外，家庭主婦的父母及家傭則獲控方不提證供起訴，改為自簽2000元、守行為12個月。另外一對姊妹不認罪，案件排期至9月26日審訊。

兩人不認罪9月再訊

7名被告依次為註冊護士何嘉雯（34歲）、家庭主婦廖凱殷（42歲）、廖的父母即蕭杏儀（70歲）和廖國雄（67歲）、其家傭MARCELO Mary Ann Villeza（39歲）、補習教師鄭雅怡（30歲）和其妹妹、小學教師鄭斯蔚（25歲）。除何被控兩項串謀欺詐，其餘6人各控一項串謀欺詐。

辯：護士睹同事暈倒 以為副作用強

辯方求情時稱，何嘉雯於疫情高峰期間得知接種中心人手不足，遂加入抗疫工作，但有見同事工作時突然暈倒，致她錯誤理解疫苗具很強的副作用；何案發時純粹希望幫助另外6名被告，過程中並無收取利益，及後她亦承認用錯方法。她又同情廖凱殷對接種疫苗的憂慮，最終導致她犯案。

辯方又透露，何原任註冊護士多年，惟因本案已失去月入4萬元的工作，她是家庭經濟支柱，兩名年幼的兒子分別患專注力不足及發展遲緩等問題，已退休的64歲母親與她同住。

根據案情，今年1月中旬、政府實施疫苗通行證前，次被告廖凱殷和第六被告鄭雅怡分別向首被告何嘉雯透露，自己與家人均擔心疫苗的副作用，又指疫苗通行證限制他們進出場所。何得悉後遂提議「扮打針」以獲取疫苗接種紀錄，廖及鄭同意。2月時，何獲卓健醫療委用，在接種中心擔任疫苗接種護士。

被告接種間外聚集惹疑曝光

同月20日，何假裝已為二人及其家人接種一劑復必泰疫苗，並列印6人的接種紀錄。當日接種中心另一名護士注意到有市民在接種間外聚集，當時何表示朋友來接種疫苗，其後該護士檢查針箱並發現6支未經使用的針筒。事件遭揭發後，何循WhatsApp要求廖凱殷交還接種紀錄，亦建議鄭雅怡拍下接種紀錄的照片，以便向餐廳出示。兩日後7人被捕，6人在警誡下承認何嘉雯向他們發出接種紀錄，但無為他們接種。

【案件編號：KTCC429/22】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 串謀欺詐罪 護士 疫苗通行證 接種疫苗

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