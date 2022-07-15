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千人計劃援助目標 七成劏房家庭 從未聞青少年服務

【明報專訊】政府成立「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」推行扶貧計劃（下稱「千人計劃」），首期支援2000名基層初中生，尤其是劏房戶，以解決跨代貧窮。社聯調查發現，逾七成受訪劏房家庭表示，近半年曾因收入不足而壓縮生活開支，亦有逾六成稱未聽過青少年中心等青少年服務。社聯憂劏房戶難認識千人計劃，而且貧窮青年遠多於2000，稱計劃「杯水車薪」。

社聯去年6月1日至12月31日調查入息低於全港住戶入息中位數75%的劏房戶，收到339個家中有12至18歲青少年的劏房家庭的有效問卷。有74%家庭受訪時表示近半年曾因收入不足而壓縮生活開支；有116個家庭曾在過去一年借錢，當中38個家庭的原因是應付兒童教育或開學開支。

貧戶社會網絡弱 社聯倡增外展推廣

67%家庭表示無聽過青少年中心等青少年服務。調查發現，家長學歷愈低，對社會青少年服務認知愈少，具小學或以下學歷的受訪家長有72.7%無聽過青少年服務。調查又指出，受訪單親家庭較欠缺社會資本，70.3%表示遇到人生重大決定時，從來沒有或不多人能幫助，較非單親家庭高出17.8個百分點。

千人計劃第一期支援2000名弱勢初中生，尤其是居於劏房的青年，向他們提供師友配對、全期1萬元資助，計劃為期一年。社聯政策研究及倡議總主任黃和平稱，調查顯示貧窮家庭的社會網絡薄弱，對社會上的青少年服務認知少，擔心基層難認識該計劃，建議增加外展隊推廣。

指貧窮青年遠超名額 計劃「杯水車薪」

黃和平又稱千人計劃為貧窮初中生而設，但貧窮青年遠多於受助名額，當中包括非初中青年，且有大量貧窮青年非居於劏房，認為計劃杯水車薪。他分析調查指，貧窮家庭具經濟壓力，難投放資源於青年個人發展，建議在千人計劃以外加強現有社會支援，例如提升地區青少年發展資助計劃的名額和資助額，資助貧窮青年參與課外活動，亦可考慮向未能申請千人計劃的貧窮青年提供1萬元資助。

本報向政府查詢對社聯建議的意見，以及會否擴大支援範圍至高中生及小學生，政府發言人重複周二的新聞稿，稱行動小組考慮在一年後改善計劃並推出第二期。

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