民主黨年度宴會臨門撤 酒樓稱附近有疫情需清潔 商場不見強檢公告 酒樓今續營業

黃復華指商場教會現群組

教會職員拒透露

酒樓所屬的連鎖集團創辦人、新民黨中委黃復華向本報表示，對影響民主黨感抱歉，稱前日得悉商場樓下教會自上周起出現幾個感染群組，個別人士曾到酒樓，惟「安心出行」程式無通知，故需深層次清潔。至於決定是否涉外界壓力，黃復華說並不相關，「完全無收過任何這方面壓力電話」。被問到會否再提供場地給民主黨，他說會尊重民主黨意願，也難保日後可否繼續營運，會先處理今次事件。

本報記者昨日在現場所見，酒樓仍有營業，內有食客光顧。記者以顧客身分致電，酒樓職員表示周六需維修冷氣和抽風系統，全日停業，至於今日和周日均照常營業，未提及出現疫情。記者亦向位於帝國中心地庫的中國基督教播道會尖福堂查詢是否有疫情群組，職員拒絕透露教會近期有否教友確診或出現感染群組。

對於帝國中心過去一周並無強檢公告，袁海文拒評酒樓的決定，認為酒樓最清楚自身營運和衛生考慮，相信停業也是艱難決定。對於取消宴會是否涉及其他因素，袁沒正面回應，強調距離宴會僅兩日，不能找到場地如期舉行。他稱，民主黨稍後將研究何時重辦，明言現時宴會人數上限僅120，分場舉行不理想，加上民主黨年底改選中委會，需視乎人手是否足夠，難言何時再辦。

撤宴失今年收入十分一

袁海文：短期無財政困難

袁海文說，民主黨今年目標收入約300萬元，取消宴會減少約十分之一收入，影響不算很大，未來兩三個月不至出現財政困難。他稱對宴會取消感無奈和難受，該黨將於月內向參加者安排退款，約六位數，之後再思考如何彌補今次損失的收入。