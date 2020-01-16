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提取MPF消費券DQ 政府接最少4000申述

【明報專訊】第二階段消費券下月7日發放，政府近日短訊通知部分曾以「永久離港」為由提取強積金的市民，指不符領取消費券資格。有市民昨到消費券辦公室交資料，職員稱兩周內「有通知」，但未提是否覆核結果。本報查詢財經事務及庫務局，發言人稱截至周二（12日）接獲約4000申述；消費券計劃秘書處會於6周內書面通知覆核結果。

現年57歲、從事飲食業的陳先生2003年因SARS疫情曾到英國「避風頭」，當年提早領取強積金，約5年後回流，至今近15年。陳先生認為政府有心為難於2019年社會事件後離港的人，卻怕被指不公，因此「一刀切」。他稱多年來一直交稅及供強積金，「現時連未取得身分證的人都可以取得消費券，未交過稅都可獲5000元，我們對香港有貢獻每年交稅，怎能拒絕我們？」

陳先生昨到辦公室提交強積金供款單等資料，職員稱兩星期內將以短訊通知，惟未交代通知內容，陳批評當局指引不清晰。

不知要補交什麼資料 市民批指引不清

Peggy 10多年前曾到內地工作數月，其後回到香港任文職，至今未想過移民。她前日接到短訊時一度以為是騙案，前日起致電短訊熱線，一直無法接通。她認為短訊通知內容不清，對要補交什麼資料證明一無所知，故打算提交供樓紀錄及工作糧單。

（新冠疫情）

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