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港聞二

中大研演算法 評估疫苗有效性數小時有結果

【明報專訊】新冠疫情蔓延全球逾兩年半，其間出現不同變異病毒株，傳統評估疫苗有效性的臨牀試驗需時至少數月，另要部分參與者染疫後方有結果。中大醫學院賽馬會公共衛生及基層醫療學院開發一項生物信息演算法，通過分析病毒與疫苗的「遺傳距離」（Genetic Distance），能將評估時間縮短至數小時。參與研究的學院副教授王海天說，針對變異病毒株Omicron BA.4及BA.5，科興和復必泰疫苗防重症的有效性為五成以上。

團隊研究近200萬條新冠病毒的基因序列，以及49項臨牀試驗和觀察性研究的疫苗有效性數據，及後開發相關演算法。團隊分析變異病毒株與疫苗株的刺突蛋白，發現兩者「遺傳距離」愈遠（基因排序愈不相似），疫苗有效性愈低。實驗結果顯示，演算法就評估疫苗有效性準確度達95%。研究內容已在國際醫學期刊《自然-醫學（Nature Medicine）》發表。

傳統方法需時4月 有藥廠試用新法

王海天說，醫學界傳統方法一般需至少4個月才能評估疫苗有效性，完成研究後，不同地方或已流行另一款變異病毒株；新演算法最快可在數小時提供報告。王說，已與一間藥廠合作使用相關演算法。

近日BA.4及BA.5在本地擴散，被問到本港現時可接種的疫苗針對相關病毒株的作用，王海天稱，復必泰疫苗的保護力比科興疫苗高，惟兩者防重症、防住院的效用均有五成以上，防有症狀感染的有效性約為三成。

學院臨牀研究及生物統計中心主任徐仲鍈說，新演算法有助設計更有效的疫苗，亦可在大規模疫苗接種和感染前，即時預報疫苗效用，有助醫護及政策制定者根據資訊估算變異病毒引發的疫情規模。

（新冠疫情）

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