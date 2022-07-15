中大研演算法 評估疫苗有效性數小時有結果

團隊研究近200萬條新冠病毒的基因序列，以及49項臨牀試驗和觀察性研究的疫苗有效性數據，及後開發相關演算法。團隊分析變異病毒株與疫苗株的刺突蛋白，發現兩者「遺傳距離」愈遠（基因排序愈不相似），疫苗有效性愈低。實驗結果顯示，演算法就評估疫苗有效性準確度達95%。研究內容已在國際醫學期刊《自然-醫學（Nature Medicine）》發表。

傳統方法需時4月 有藥廠試用新法

王海天說，醫學界傳統方法一般需至少4個月才能評估疫苗有效性，完成研究後，不同地方或已流行另一款變異病毒株；新演算法最快可在數小時提供報告。王說，已與一間藥廠合作使用相關演算法。

近日BA.4及BA.5在本地擴散，被問到本港現時可接種的疫苗針對相關病毒株的作用，王海天稱，復必泰疫苗的保護力比科興疫苗高，惟兩者防重症、防住院的效用均有五成以上，防有症狀感染的有效性約為三成。

學院臨牀研究及生物統計中心主任徐仲鍈說，新演算法有助設計更有效的疫苗，亦可在大規模疫苗接種和感染前，即時預報疫苗效用，有助醫護及政策制定者根據資訊估算變異病毒引發的疫情規模。

（新冠疫情）