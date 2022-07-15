出境客口岸檢測陽性 即送社區隔離設施

議員質疑待遇有異 倡准抗疫的士接返家隔離

日前有深圳灣口岸旅客檢測結果呈陽性後，自行脫去紅色手帶，乘公共交通工具離開。梁熙說，歡迎政府專車接送口岸的確診者，令患者不會在場逗留或自行離去，惟當局應解釋為何社區檢測結果陽性者可居家隔離，在口岸檢測結果呈陽性則須到社區隔離設施檢疫。他建議，在口岸驗出陽性者，可乘抗疫的士回住所檢疫。

另外，近日經深圳灣口岸過關的離境旅客大增，口岸出現人潮，當局宣布今起旅客須持有「特別核酸檢測預約證明」方可在口岸接受有關檢測，以入境內地，檢測服務網上預約系統昨凌晨零時啟用。政府昨稱網上預約系統首日運作暢順，可供預約時段充裕，截至昨晚8時，今日（15日）名額仍有54.1%供預約，而周六至下周三介乎59.7%至99.8%。

預約檢測系統首日暢順 逾半名額未用

梁熙說，昨前往深圳灣口岸觀察時發現輪候有改善，上午11時半前輪候約4小時，11時半後需候3小時，核酸檢測結果等候區室內位置亦完全開放，惟座位仍不足，有人要露天等候。他說有人透過預約系統預約，過程大致暢順，惟愈早時段愈多人選，不少人擔心檢測服務晚上6時30分後停止，未能趕及檢測致無法過關，促政府向公眾解釋，會完成所有依時到場的預約才停止服務。

工聯會副理事長曾志文昨在港台《千禧年代》表示，有求助個案順利取得預約時段，整體操作暢順，而該個案預約離境當天最早時段，即早上7時半，以免擠塞和輪候。曾志文說，有個案早上在港過境，惟等候核酸檢測結果和專車到酒店的時間長，晚上10時至11時才抵達深圳檢疫酒店。

民建聯進出口界立法會議員黃英豪在同一節目表示，當局應參考七一回歸活動，旅客在過關前連續檢測若干天數，以取代口岸檢測，他認為做法更科學，離境者亦毋須在口岸輪候。

（新冠疫情）