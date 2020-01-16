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稱未擬強化實名制 不加自動追蹤 孫東：安心出行明年隨SIM卡具實名功能

【明報專訊】醫務衛生局長盧寵茂周日（10日）率先提及「安心出行」引入「實名制」，惟政府官員連日有不同說法（見表）。創新科技及工業局長孫東昨日表示，「現在沒計劃再去強化它（安心出行）的實名制功能」，稱電話卡實名制登記在明年2月份全面落實，「自然而言『安心出行』就會有實名制功能」。他稱不會增加自動追蹤功能，「現在、接下去也沒意願在『安心出行』追蹤全體市民」，籲市民不必擔心。

孫東昨出席活動後見傳媒，表示政府當年設計「安心出行」並沒考慮實名制及自動跟蹤功能，而電話卡實名制登記在明年2月全面落實，「由於安心出行是（到時）與電話卡綁在一起，所以自然而言安心出行就會有實名制功能」。他強調，明年2月前，「沒有專門計劃強化實名功能」。

稱紅黃碼未有時間表 李家超盧寵茂決定

孫東接受「香港01」訪問及會見傳媒時，回應安心出行實名制。被問到在沒實名制下，政府如何實行「紅黃碼」安排，孫東表示，政府部門已有紀錄，「那麼到時候，對於這一部分人，我們會從相關部門拿到這些人的紀錄」。孫東稱，現時沒具體推出時間表，「具體使用的時間交由特首及醫衛局長決定」。

特首李家超早前表示，「紅碼」及「黃碼」分別只限確診者及入境檢疫者。孫東被問及日後會否擴大紅黃碼涵蓋範圍，他表示，創科局在政策上主要起配合作用，政府決策會了解各方意見，「不用擔心政府推出一個政策，在社會得到強烈反對，我們還是要推」。

本報查詢創科局，當局日後將以什麼方式，限制持紅或黃碼者出入指定處所，以及明年所有電話卡採用實名制後，當局會否要求使用者以電話號碼登記「安心出行」帳號等，創科局表示沒有補充，如有細節將稍後公布。

現時安心出行程式及食肆掃描「疫苗通行證」的「驗證二維碼掃描器」，運用時均不一定要連接網絡。手機App也不一定綑綁電話號碼。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，實行方法有二，其一是市民的安心出行程式與政府系統連繫，令二維碼在指定時限內變色，惟部分人手機若無連接網絡，將令二維碼未能「實時」更新；其二是更新食肆「驗證二維碼掃描器」程式，掃描市民針卡後，再傳送配對政府後台資料庫，辨識紅黃碼者。

專家稱若連結SIM卡 當局可向電訊商索用戶位置

孫東昨表示，安心出行不會增加追蹤功能。方保僑稱，應用程式若要存取實時位置，手機會彈出通知要求使用者給予權限，市民可以此判斷程式有否追蹤功能；至於實名制，方表示，目前有多個方式（見圖），日後當局若要求連結電話卡與安心出行，可透過手機號碼向電訊商取得用戶位置，不過準確度只至100米範圍，亦要視乎附近發射站數量及只能標示平面移動，不能偵測高度。

明報記者

（新冠疫情）

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