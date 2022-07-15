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港聞二

居家隔離今起須戴手環 上門派發 未提需候多久

【明報專訊】新冠病毒檢測陽性者，若被安排在家隔離，即日起須佩戴電子手環。衛生署昨晚發出新聞稿交代，稱有政府人員上門派發和協助佩戴，患者另須安裝「居安抗疫」程式，但未有說明患者呈報後等待多久才會獲發手環。港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩憂新措施或減患者呈報意欲，未能有效減少社區傳播，並建議政府若要恢復與外地往來，長遠應取消強制隔離政策。

衛生署昨更新檢測陽性人士手冊，除交代如何派發電子手環外，亦列明患者於何時可脫下（見表）。衛生署表示，新安排適用於即日起的呈報個案，或兩個網上平台申報的個案，提醒患者居家隔離期間必須佩戴手環，以確保遵從法例要求，不可離開家居範圍。

翻查資料，新冠疫情於2020年初爆發，政府當時為減少抵港者將病毒帶入社區的風險，要求他們在家接受檢疫，並推出電子手環和「居安抗疫」程式，以確保檢疫者不會離家。至同年底，政府進一步要求抵港者入住指定檢疫酒店，其後取消強制佩戴電子手環的要求。

張竹君：僅居家隔離者須戴手環

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問及新安排適用範圍時，重申只有居家隔離者須佩戴手環，惟沒回應呈報後多久才會獲發手環，以及如何確保患者佩戴。

高本恩憂更抗拒呈報 籲停強制隔離

港大學者高本恩昨於Twitter撰文，稱本港近日個案數字維持3000宗水平，惟按目前核酸檢測陽性比率和港大「感染時點患病率」，推算本港現每日有約7000至8000人受感染，即僅三分之一至一半個案有呈報。他憂慮推出電子手環將令市民更抗拒呈報，最終雖能減少陽性個案數目，但實際上只是患者不呈報，無助減少社區傳播。高另引述港大研究顯示，過去4波疫情，單靠隔離患者和個案追蹤未能遏止疫情，質疑電子手環本身亦對減少社區感染效用有限。

高本恩及後接受本報查詢時解釋，市民不希望被監測，推出電子手環或致快速測試陽性的市民不願呈報，最終令無呈報個案比例上升。他認為現行強制隔離政策令市民、旅客或商務客抗拒，建議政府若要在11月實施有條件免檢疫入境，現應着手部署取消強制隔離，改為向患者作「隔離建議」，並發出確診證明以便他們申請病假。

（新冠疫情）

相關字詞﹕高本恩 衛生署 新冠疫情 居安抗疫 電子手環

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