居家隔離今起須戴手環 上門派發 未提需候多久

衛生署昨更新檢測陽性人士手冊，除交代如何派發電子手環外，亦列明患者於何時可脫下（見表）。衛生署表示，新安排適用於即日起的呈報個案，或兩個網上平台申報的個案，提醒患者居家隔離期間必須佩戴手環，以確保遵從法例要求，不可離開家居範圍。

翻查資料，新冠疫情於2020年初爆發，政府當時為減少抵港者將病毒帶入社區的風險，要求他們在家接受檢疫，並推出電子手環和「居安抗疫」程式，以確保檢疫者不會離家。至同年底，政府進一步要求抵港者入住指定檢疫酒店，其後取消強制佩戴電子手環的要求。

張竹君：僅居家隔離者須戴手環

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨被問及新安排適用範圍時，重申只有居家隔離者須佩戴手環，惟沒回應呈報後多久才會獲發手環，以及如何確保患者佩戴。

高本恩憂更抗拒呈報 籲停強制隔離

港大學者高本恩昨於Twitter撰文，稱本港近日個案數字維持3000宗水平，惟按目前核酸檢測陽性比率和港大「感染時點患病率」，推算本港現每日有約7000至8000人受感染，即僅三分之一至一半個案有呈報。他憂慮推出電子手環將令市民更抗拒呈報，最終雖能減少陽性個案數目，但實際上只是患者不呈報，無助減少社區傳播。高另引述港大研究顯示，過去4波疫情，單靠隔離患者和個案追蹤未能遏止疫情，質疑電子手環本身亦對減少社區感染效用有限。

高本恩及後接受本報查詢時解釋，市民不希望被監測，推出電子手環或致快速測試陽性的市民不願呈報，最終令無呈報個案比例上升。他認為現行強制隔離政策令市民、旅客或商務客抗拒，建議政府若要在11月實施有條件免檢疫入境，現應着手部署取消強制隔離，改為向患者作「隔離建議」，並發出確診證明以便他們申請病假。

（新冠疫情）