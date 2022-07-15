佛教醫院爆兩群組 1慢性病人亡

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，涉事病房一名女病人本周三（13日）檢測陽性，其後轉送伊利沙伯醫院隔離治療。院方展開接觸追蹤調查後，發現同房另外6名病人及5名員工染疫，其中一名慢性疾病患者昨日凌晨離世，將納入今日公布的離世個案，而其他患者正接受隔離治療，至昨情况穩定。

何婉霞補充，檢測陽性的員工中，有3人任職病人服務助理，其餘兩人分別是一名護士和一名職業治療師，涉事病房已暫停接收新症及探訪安排，徹底消毒及清潔，院方將密切監測員工及病人健康。翻查紀錄，本月5至9日醫管局公布該院護養病房有另一院內感染群組，群組共16名病人及4名員工染疫。

副衛生署長陽性 林文健檢疫

另外，衛生署昨午發新聞稿表示，該署副署長李敏碧快測呈陽性，經衛生防護中心評估後，署長林文健被列為密切接觸者，目前正按指引檢疫。署方補充，林文健有定期做快測，至昨檢測結果均為陰性。昨在疫情記者記者會被問及能否提供更多資料，中心傳染病處主任張竹君回覆稱，不會回應個別個案。

（新冠疫情）