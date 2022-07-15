本地陽性逾3000宗 政府指公院受壓籲勿「躺平」 兩專家籲分流輕症入隔離設施

本港昨增3674宗新冠陽性個案，其中3417宗屬本地感染，均為4月3日以來新高；至昨凌晨共1060人在公立醫院留醫。防護中心傳染病處主任張竹君形容疫情仍續上升，強調個案高企對公營醫療服務有影響。

對於未來疫情走勢，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜昨於港台《千禧年代》表示，第五波疫情於今年3月初達高峰，曾染疫者抗體6個月後會下降，料9月再爆疫「並唔出奇」。

高本恩：大部分毋須赴隔離病房 沒傳播性

質疑減社區傳播意義

港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩昨回應本報查詢時說，「清零」是靠社交距離措施遏止疫情，惟不相信現時本港可將個案數目降至零，即使減至零亦難長久維持。他指出，現時大部分住院者毋須入住隔離病房，即不具傳播性；須接受深切治療人數亦少，質疑政府減低社區傳播的意義。

許樹昌倡重啟亞博分流 目標入院率低於1%

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨於商台《在晴朗的一天出發》稱，社區存在不少源頭不明個案，不收緊社交措施難減傳播，惟他傾向將抗疫焦點放於「減重症」，即續推高疫苗接種率，強調推動打針要花很多功夫，絕非躺平抗疫。

許樹昌其後向本報稱，現時本港個案主要為輕症，情况類似新加坡。對於政府稱公院壓力增加，許建議適時重啟亞博館新冠治療中心及其他社區隔離設施，分流輕症或無症狀患者，目標將入院率維持低於1%。

醫管局公布逾千名留醫的新冠病人中，342人和20人分別使用一、二線隔離病牀，相關病牀使用率約兩成；另有344人於北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，病牀使用率約四成；嚴重或危殆病人佔43人，其中8人正接受深切治療。社署上月25日起提供兩間暫託中心共340張牀，分流安老及殘疾院舍輕症或無症狀患者，至昨早分別有39和16名院友入住。

醫管局：現按臨牀維生指標分流

港大微生物學系臨牀助理教授薛達昨於Twitter撰文，稱公院急症室只有短時間分流患者，往往會直接安排入住病房，或致入院人數增加。他指出，感染增加的確會令公立醫院受壓，惟主因是源於應對疫情策略，建議盡快將個案分流至社區隔離設施或暫託中心。

被問到現時染疫院友或長者送急症室後的分流機制，醫管局總行政經理何婉霞稱，主要按臨牀及主要維生指標，如血壓、溫度及含氧量等分流，如「情况相對不穩定」通常會在醫院接受一線隔離治療，待病情穩定再轉送其他設施；若院舍長者已打兩劑疫苗，並在發病起計第6、7日核酸檢測呈陰性，如有其他原因需繼續接受照顧，就會送往暫託中心接受跟進治療。

明報記者

（新冠疫情）