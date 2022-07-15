本地陽性逾3000宗 政府指公院受壓籲勿「躺平」 兩專家籲分流輕症入隔離設施

【明報專訊】本港新冠病毒本地陽性個案昨突破3000宗，留醫人數連續兩日破千，政府近日強調公營醫療系統壓力愈來愈大，不能「躺平」抗疫，冀減個案，衛生防護中心昨亦提及個案高企影響醫療系統。港大學者高本恩則指出，大部分入院者毋須入住隔離病房，不具傳染性，重症亦維持低水平，質疑減低社區傳播的意義。政府專家顧問許樹昌建議重啟亞博館治療中心及社區隔離設施分流病人，目標維持入院率低於1%。
本港昨增3674宗新冠陽性個案，其中3417宗屬本地感染，均為4月3日以來新高；至昨凌晨共1060人在公立醫院留醫。防護中心傳染病處主任張竹君形容疫情仍續上升，強調個案高企對公營醫療服務有影響。
對於未來疫情走勢，香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜昨於港台《千禧年代》表示，第五波疫情於今年3月初達高峰，曾染疫者抗體6個月後會下降，料9月再爆疫「並唔出奇」。
高本恩：大部分毋須赴隔離病房 沒傳播性
質疑減社區傳播意義
港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩昨回應本報查詢時說，「清零」是靠社交距離措施遏止疫情，惟不相信現時本港可將個案數目降至零，即使減至零亦難長久維持。他指出，現時大部分住院者毋須入住隔離病房，即不具傳播性；須接受深切治療人數亦少，質疑政府減低社區傳播的意義。
許樹昌倡重啟亞博分流 目標入院率低於1%
中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨於商台《在晴朗的一天出發》稱，社區存在不少源頭不明個案，不收緊社交措施難減傳播，惟他傾向將抗疫焦點放於「減重症」，即續推高疫苗接種率，強調推動打針要花很多功夫，絕非躺平抗疫。
許樹昌其後向本報稱，現時本港個案主要為輕症，情况類似新加坡。對於政府稱公院壓力增加，許建議適時重啟亞博館新冠治療中心及其他社區隔離設施，分流輕症或無症狀患者，目標將入院率維持低於1%。
醫管局公布逾千名留醫的新冠病人中，342人和20人分別使用一、二線隔離病牀，相關病牀使用率約兩成；另有344人於北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，病牀使用率約四成；嚴重或危殆病人佔43人，其中8人正接受深切治療。社署上月25日起提供兩間暫託中心共340張牀，分流安老及殘疾院舍輕症或無症狀患者，至昨早分別有39和16名院友入住。
醫管局：現按臨牀維生指標分流
港大微生物學系臨牀助理教授薛達昨於Twitter撰文，稱公院急症室只有短時間分流患者，往往會直接安排入住病房，或致入院人數增加。他指出，感染增加的確會令公立醫院受壓，惟主因是源於應對疫情策略，建議盡快將個案分流至社區隔離設施或暫託中心。
被問到現時染疫院友或長者送急症室後的分流機制，醫管局總行政經理何婉霞稱，主要按臨牀及主要維生指標，如血壓、溫度及含氧量等分流，如「情况相對不穩定」通常會在醫院接受一線隔離治療，待病情穩定再轉送其他設施；若院舍長者已打兩劑疫苗，並在發病起計第6、7日核酸檢測呈陰性，如有其他原因需繼續接受照顧，就會送往暫託中心接受跟進治療。