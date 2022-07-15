津校教師宣誓「未是優先」

國教成科反令學習流於表面

教育局去年稱未來不排除將國民教育獨立成科，蔡若蓮稱，看不到有迫切需要將其獨立成為一科，解釋目前以多重進路、互相配合推國教，當中不止涉及知識層面，而是態度、價值觀的建立，「價值觀培養不是要抽離、只追求系統獨立一科去學習」，現時用各種辦法，包括結合學科、周會及班主任課、考察交流，其他學生活動，結合中史、文化、國情及國安教育，方方面面去做。她稱，國教獨立成科反令學習流於表面。

蔡若蓮提及上任後3個首要工作（見表），首先是要裝備年輕人如何發揮一國兩制優勢，把握國家發展大局、大灣區機遇，其次是推動STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）、職專教育，亦要建立好的教師團隊，令家長放心、社會對教育有信任。她又希望年輕人有「向心力」，「向」是志向內有國家；「心」是愛國愛己愛人、好奇心及熱心；最後都要有能「力」。

派評審局評核內地校DSE課程

考評局早前公布2024年首次有「異地同考」，內地的合資格港人子弟學校獲考評局批准後，保送中六生於原校考DSE筆試。被問到內地學校准開DSE課程的準則，蔡若蓮稱，內地註冊學校需接受內地規管，就有關學校推行香港DSE課程，已委派香港學術及職業資歷評審局做質素評核，建立一套課程質素保證評審制度。