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蔡若蓮：教師流失明顯 個別科或增師訓 稱移民門檻降或令家長「試試」 未必不滿港教育

【明報專訊】新一屆政府上場，教育局首要挑戰是應對學生人數減少。教育局長蔡若蓮接受訪問稱，人口下降是不爭事實，認為原因包括出生率低、疫情阻礙來港計劃、家庭移民，會透過將現有學校搬至新發展區等方式紓緩學校收生問題，希望「軟着陸」。被問到有港人因對教育制度失信心而舉家移民，她稱現時移民門檻下降，家長或抱一試心態，認為他們未必很了解當地教育制度，亦不一定是對本港教育制度不滿。蔡若蓮亦提及教師流失較明顯，會密切留意趨勢，如個別學科需求大，或要開設更多師訓課程。

指人口跌主因生育率 移民潮「觀感大於實數」

最新《學生人數統計報告書》顯示，前年在港的學生，截至去年9月少了2.5萬人，他們不再留港讀中小學。蔡若蓮受訪時綜合解釋幾個原因致學生人口下降，包括生育率低、新來港計劃受疫情影響、家庭移民，當中移民因素涉及家庭考慮，「究竟是因為香港教育制度不好，還是覺得門檻低了？以前（移民）需達某一個經濟水平，現在BNO『5+1』計劃完全不需要，變相鼓勵家庭可能都會想想會否試一試？」

移民潮衝擊學界，蔡若蓮稱今次人口跌幅是「急斜」，強調生育率低是主因。她稱，中產家庭為主的學校移民情况較明顯，而移民潮不會集中個別一級，而是分佈不同班別，「perception（觀感）多過個實際數字」，因學生退學牽動「音樂椅」。

地區人口不均 學校遷區盼「軟着陸」

蔡若蓮稱，現時面對的是人口結構性下降，有別過往短期波幅，故不可用舊辦法處理新問題，現時採取的包括合併、停辦部分學校，將位於學額過多地區的學校，遷至新發展區等。被問到多少學校未來要停辦，她說不可簡單計，稱地區人口不均，分別有地區是「滿瀉」及「乾塘」，指明港島南區、東區學生不足已存在一段時間。

曾是中學校長的蔡若蓮說自己也是來自前線，「我會明白無這麼多學生，而這樣多的學額，個音樂椅，大家要搶，層層的吸（學生）」，對家長、學生而言是折騰。對於收生競爭較激烈地區，「有學校由年頭到年尾，老師、校長都要聚精會神做marketing（宣傳）去搶學生」，當家長見有入學機會，又會為子女「撲」學校。

有校長反映英文教師流失多

不止面對學生流失，學校亦面臨教師短缺，蔡若蓮稱，老師流失、選擇移民背後有各種原因，「未必不認同（本港制度），可能為了小朋友，如好多人走都說為下一代，有嘗試、探索闊點」。她提及有校長反映英文教師流失多，稱他們向來流失率較高，因轉跑道機會多，舉例他們會轉行做編輯、AO（政務主任）、秘書等，稱會密切留意趨勢，跟教師培訓機構聯絡，針對個別學科需求增辦課程。

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