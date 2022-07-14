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【Emily】警招募稱「工作生活可平衡」 惹「辛苦」留言

【明報專訊】警察招募組上周五（8日）喺facebook上載帖文，向DSE同學仔分享「做警員都可以工作與生活平衡」，稱成為警員後可享有房屋、醫療、康樂體育等福利。帖文連日引嚟大批網民包括疑似警員留言，包括話「Work Life Balance 無可能囉大哥」、「要請到人，就要警隊上層研究點樣可以減省警隊不必要嘅工作」，又有人埋怨工作辛苦，提及「習大大黎（嚟）果（嗰）日，草木皆兵，無輪休全部罰企，冇遮冇掩由同事罰企淋雨」。

據了解，警隊內部流傳信息，要求指揮官提醒下屬，唔好喺警隊facebook寫負面留言，否則會紀律覆檢。

有資深警官相信，除非留言涉及違法或刑事成分，否則警方內部唔會查核留言嘅網民係唔係同事。佢認為警方一向採取「門戶開放政策（open door policy）」，不時聽取同事睇法，同採納「具建設性」及「做得到」嘅建議，亦歡迎同事從唔同途徑反映意見。佢話相關帖文嘅主要對象係應屆文憑試考生，不妨參考網民主觀意見，同時證明警方「五光十色」，能夠容納唔同睇法，唔只淨係識「是的，長官」或「抱歉，長官」。

警：歡迎畀意見 重視人員士氣

警方回覆查詢話，採用開放同透明嘅管理方式運作社交媒體平台，歡迎社會各界人士留言同提供意見，又話一向重視人員士氣，設有唔同內部溝通平台，適時審視人員關注事宜同採取適當行動。

相關字詞﹕警察招募

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