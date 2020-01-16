大灣區GBA專題：灣區營商景氣指數 次季再跌12.7％ 報43.3

調查顯示今年第二季表現欠佳因為外圍及內部挑戰所致。外是受俄烏戰爭、大宗商品價格高企及全球通脹等因素影響。俄烏戰爭推高全球通脹，減弱家庭消費能力，同時削弱外部需求，新出口訂單指數從今年第一季47.1下降至第二季41.3。

至於內部原因，則是中國政府對疫情的嚴格監控對生產和銷售方面造成短期但實質的干擾，令企業支出和投資意欲減弱。加上4月屬上海疫情高峰，雖然大灣區沒有封城，但亦對中國整體的經濟活動有所影響，因此生產和訂單指數按季比較下跌13%及16%。

零售批發金融服務行業最傷

以城市計，大灣區中GBAI指數降幅最大是佛山及東莞，分別下降18%及16%；但由於核心城市有更多服務業，更容易受疫情影響，所以佛山及東莞的GBAI指數仍高於深圳及廣州等核心城市。

而受影響行業當中，以「零售和批發」及「金融服務」最為嚴重，GBAI按季下降22%至低於40。零售和批發行業主要因為管控措施限制市民出行及店舖開業，而金融服務行業則可能因為內地房地產市場疲軟、人民幣貶值令到內地股票和債券市場的資金加速外流等因素所影響。

而報告中，有72%受訪者表示新冠肺炎疫情影響有某程度的負面影響，其次全球通脹影響有53%，以及俄烏戰爭47%。但渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，因為調查在4月及5月進行，屬內地受疫情影響嚴重的時候。他預期，隨着上海防控措施緩和，及內地銀行紛紛推出減稅等優惠吸引企業借貸，相信大灣區企業亦會被積極帶動，預期各行業下半年會有強力反彈，預計中國下半年經濟可有5%增長，而全年計約4%增長。

[活在灣區]