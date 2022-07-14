涉煽投白票帖文 前議員張錦雄保釋

據了解，張錦雄前日傍晚約6時被廉署人員帶走，涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條。他先被帶返寓所搜屋，廉署人員未有檢取任何物品，其後再被帶到廉署北角總部錄取口供，直至昨（13日）凌晨獲准以1000元保釋，須在9月6日到廉署報到。

張錦雄接受本報查詢時稱，事件已交律師處理，未能透露其他詳情，惟感謝街坊和部分前區議員關心。翻查張錦雄的facebook，他在去年11月8日曾轉載立法會前議員許智峯有關杯葛選舉的帖文。

廉署前晚證實當日拘捕一人，據悉被捕者是中大前學生會會長區倬僖，他涉曾在facebook轉載許智峯杯葛選舉的帖文。廉署昨回覆本報查詢證實，當日較後時間再拘捕一人，涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條，被捕者已獲保釋候查；廉署稱會依法按既定程序，跟進一切涉嫌違反該條例的行為，以確保選舉公平公正，而由於調查仍在進行，不宜進一步評論。