「百歲熊瑞」安安食慾不振 近日無露面

海洋公園籲市民集氣

海洋公園昨午約4時在社交網站發帖文指出，過去兩星期，動物護理員發現這位「百歲熊瑞」出現食慾不振情况，「冇咩精神同粉絲見面」，故未有在「大熊貓之旅」展館露面，呼籲大眾在網上以「心心」回應，為安安集氣加油。截至昨晚約10時已有逾千人按「讚」或「心心」，亦有300多人留言「安安加油」。

翻查資料，大熊貓「安安」和「佳佳」於1999年3月11日踏足香港，是中央為慶祝香港回歸兩周年送給香港的禮物，當時安安與佳佳分別為12歲及20歲。2016年，佳佳因健康急劇轉差，海洋公園獸醫於當年10月為佳佳安排「安樂死」，牠終年38歲，相當於人類114歲。

安安和佳佳原在野外成長，獲救後一直居於四川臥龍自然保護區大熊貓繁殖場。佳佳在來港前已在內地生育過5次，共誕下6子女；年輕8年的安安在來港前曾在新加坡萬禮動物園客居半年，獲譽為「熊貓大使」。安安和佳佳來港定居後，佳佳未有再懷孕。