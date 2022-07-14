故宮免費票 網上售75元 賣家稱一日可提供28張 西九：如需要轉執法部門

倘28張全售 無本賺2100元

記者昨發現有賣家於Carousell聲稱放售7月20日、7月27日以及8月全部周三的香港故宮免費標準門票。記者向該賣家查詢詳情，發現賣家出售上午及下午門票，包括上午10時、11時，下午2時的時段，每張售價75元，而每個周三出售的門票數量不一。以下周三即7月20日為例，該賣家指上午時段能夠提供8張門票，下午可提供4張門票，共12張，總售價為900元；至於8月3日，賣家指上午時段能提供4張門票，下午時段可提供24張，合共28張門票，總售價2100元。

由於周三標準門票為免費，市民只需於網上預約即可，換言之相信該賣家可無本生利便能賺取4位數字收入。

香港故宮董事局成員伍婉婷對於故宮門票被炒賣感到可惜。她說，從非指定平台購買故宮門票有一定風險，包括出現買到假票的機率或被騙走數等情况，她建議有意到訪香港故宮的市民切忌心急，可等一等再參觀。

西九文化區管理局表示，香港故宮文化博物館的票務條款訂明，門票不得轉售或轉讓，違反適用法律的任何門票轉售或轉讓（或企圖轉售或轉讓）會導致門票被沒收或取消。該局續稱如有需要，會將個案交執法部門跟進，同時呼籲市民經官方認可的平台購買或預約香港故宮入場門票。