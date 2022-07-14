兩巴合併研准頻密小幅加價 運署：一次加太多市民難接受

指城巴新巴過去20年只加價兩次

新巴及城巴合併專營權後，會否加價和減班備受關注，運輸署副署長（公共運輸事務及管理）李萃珍昨在港台《千禧年代》表示，加價與否和專營權沒有直接關係，加價主要看成本，如人工、油價等，相信兩個專營權合併後，巴士公司效率會有改善，對減低成本有幫助。她續稱，城巴新巴過去20年只加價兩次，其中一次相隔10多年，稱一次過加幅太大令市民難接受，而巴士公司每年都要考慮人工、油價等，若加價密但每次加幅小，相信市民承受能力會較高。

九巴加薪3.5％ 員工憂疫情補水減

另外，經歷兩年凍薪後，九巴及龍運昨宣布，本年度全體員工加薪3.5%，各級車務及維修人員的薪酬加幅追溯至今年6月1日生效，文職人員等職系今年9月1日生效。九巴表示，一直受不同外圍因素影響，包括新冠疫情持續反覆、過境安排未復常、鐵路網絡擴展，均令乘客量下跌，加上油價持續高企，成本大增，相關情况短期內未見有緩解迹象，整體營運充滿挑戰。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰表示，加薪消息令員工士氣提高，對管理層表示感謝，但他擔心近日疫情升溫，若爆發第六波疫情而政府實施更嚴格限聚措施，或導致巴士要再次減班，員工「補水」減少，影響收入。