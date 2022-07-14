警巡槍會檢霰彈彈塞 持牌人控未清理彈藥

翻查資料，被告周啟承（57歲）任職弘立書院營運總監，亦是2017年全國運動會香港代表隊射擊選手，曾參與男子飛碟雙向項目。控罪指，被告違反火器及彈藥條例，沒有遵從持有槍械或彈藥牌照的第18條，即射擊場關閉前沒清理彈藥或其部分。

警員麥政光作供時指出，2021年4月29日案發當日，他與同事一同到香港槍會年度巡查，並於雙向飛碟靶場內、離低台飛碟發射機1.5米外發現5粒白色膠塞，另於同一靶場、離高台飛碟發射機5米外，發現1粒白色膠塞。他將6粒白色膠塞放進同一證物袋內。

辯方在盤問時提及，香港槍會職員當日曾兩次向他表示，槍會自2020年7月17日開始關閉，直至案發當日都沒有射擊活動，而且有安排承辦商清潔；麥表示同意。

年度巡查 靶場檢6粒白色膠塞

軍火專家：發射後散落槍口5米外

軍械師黃金鋒則供稱，白色膠塞的正名為「填彈塞」，涉案的填彈塞通常用於12鉛徑的霰彈槍。他指出，6粒填膠塞紋路顯示已被發射過，子彈發射後，填彈塞通常會落在槍口5至10米範圍外。

【案件編號：WKS 13697/21】