復合誘現身 事主助拉人 牀照案被告：點解陷害我

被告黃莎莎（31歲）供稱，去年7月最後一次性交後便找不到X，多次致電X及向他發信息。同年9月7日，她遭公司減薪減假期，因不滿X的手段，為保面子憤而離職，激動稱「𠵱家唔係你飛我，係我飛你呀！」

被告指出，同月10日X終接聽電話，X提出分手，稱「你講，你要幾多錢呀？我畀分手費你，生活費都畀埋你，喺度一次過」，責罵她「×你老×，搵人嚟扑你」及「臭×」，被告哭稱無法接受。

指被告索照片「屈我勒索」

被告稱當提起照片，X便有反應，故向X發送照片。她於庭上稱，X後來叫她傳送照片，現在回想認為X的用意是「屈我勒索佢！」至於她提出要15萬、20萬及50萬元，又將銀行戶口發送給X，只稱為引起X注意，強調「我真係無勒索佢，我發誓」。

被告說希望復合，當X約她10月6日到黃金海岸酒店，她十分開心，以為可解決二人感情問題，詎料當天被捕。被告庭上哭訴，事後曾「自己打自己」，一度想做傻事，自言「性方面唔係有經驗嘅人，佢成日話我唔夠叻，我認」。

控方盤問被告時展示由被告拍攝的照片及影片，包括X身穿浴袍、在牀上睡覺，質疑被告明知X不喜歡拍照仍偷拍，被告稱只為留下回憶，「佢話影無問題，唔好畀人睇」，強調不曾公開二人的關係，甚或泄漏照片。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1146/21】