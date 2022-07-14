假結婚集團主腦囚33月 招攬戲子聲稱報酬20萬 實付數百元

男被告陳景偉（45歲）被裁定5項串謀詐騙罪及1項串謀以欺騙手段取得服務罪成；女被告施云平（52歲）則被裁定5項串謀詐騙罪成。辯方求情稱，首被告陳景偉父親在審訊期間離世；次被告施云平生於內地貧困家庭，育有4名子女，被告甲狀腺等有淋巴腫瘤。自2019年被捕後一直未能回鄉，無法照顧病重的父母，冀法庭輕判。

女成員同囚33月 盼輕判照顧病重父母

法官祁士偉判刑時稱，兩被告犯案橫跨一段時間，認為案情嚴重，每罪以監禁18個月為量刑起點。考慮二人2019年被捕，案件因疫情有所延誤，酌情給予3個月刑期扣減，考慮整體量刑後，判監33個月。

助理首席入境事務主任（調查）容嘉蔚表示，集團活躍於2014至2018年，相信己安排超過150宗假結婚，收取逾1000萬元費用。入境處自2017年起展開調查，通過放蛇、調查出入境紀錄、突擊家訪蒐證，終瓦解涉案集團。除了昨日被判囚兩男女，已有32人被判監9至26個月，行動至今已拘捕164名本港及內地人（20至65歲），當中約六成為19至35歲的年輕人，包括大學生和護士。

安排150宗假結婚 涉款逾千萬

容嘉蔚續稱，集團透過報章廣告、即時通訊軟件及交友程式等平台，以「搵快錢」招徠，聲稱參與假結婚可獲3萬至20萬元報酬及「過程絕對安全」，亦可預支部分報酬。參與者交出資料後受集團操控，獲配對年齡相若的假配偶，參與者則熟讀雙方資料，增加偵查難度。

部分人參與假結婚後欲退出，卻因假配偶失聯，或被中介威迫而難以辦理離婚手續，因而無法跟真正伴侶結婚，他們最終只獲數百至數千元報酬。疫情下本港及內地出入境受阻，部分涉案人現居內地，入境處將繼續調查，稱不排除有更多人被捕。

【案件編號：DCCC 559、846/19、276/21】