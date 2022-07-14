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港聞二

女子打抗生素後亡 官質疑醫護屢改紀錄

【明報專訊】34歲女子2018年於荃灣港安醫院等候切除「朱古力瘤」手術期間注射抗生素，疑藥物敏感，心臟一度停頓及陷入昏迷，13天後不治，死因庭昨續審。庭上披露主診醫生到達病房的時間，與其報告及記錄的時間不一致，他澄清庭上說法為準確；另協助搶救的護士事後填寫牌板紀錄，但她曾多次更正時間，庭上解釋亦有出入，死因裁判官何俊堯多番質疑，問及「係咪因為你講嘅嘢唔係事實？」護士否認，但同意紀錄錯漏百出。

醫生：庭上為準 護士：問同事後整合

事主主診醫生盧乃本供稱，事主謝碧琪（終年34歲）2018年10月30日入院，為她安排驗血及電腦掃描等，並處方抗生素益滿治（Invanz）及服他靈（Voltaren），翌日的超聲波檢驗顯示事主出現子宮內膜異位（即「朱古力瘤」）。事主當晚稱痛楚減輕，但出現耳鳴，當時呼吸正常、沒有出疹等，盧推斷與抗生素副作用有關，故翌日改用羅氏芬（Rocephin）。

11月1日近早上8時，盧接到護士通知事主用藥後呼吸急促、四肢麻痹，下令即時處方類固醇及抗敏感藥，並向急診醫生諮詢。盧其後到場，稱事主已沒反應，皮膚泛紫，遂為事主插氣喉，急診醫生陳宙成及其他醫護相繼加入急救，並為事主使用心臟除顫器。

曾找其他醫生協助紀錄 主診：我唔啱

盧乃本又提及，因放氣喉時遇到困難，故囑人找另一醫生協助，何官質疑他未有把此寫在報告或紀錄，盧遂稱「係我唔啱」；另庭上披露盧到達病房時間，與其報告及醫療紀錄的時間不一致，他稱庭上說法為準確。

另外，護士范詩韻（圖）事後填寫牌板紀錄，時間曾多次更正。范供稱，因詢問其他同事，整合後更改；惟其後改稱，曾看過手機時間，大致記下時間後再整合。何官則質疑她多次更改紀錄，問及「係咪收到指示要改？」范否認。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 901/18】

（死因研訊）

相關字詞﹕朱古力瘤 抗生素 港安醫院 死因研訊

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