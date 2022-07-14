港聞

港聞二

理大外暴動 控方指被告戴手套警稱不見

【明報專訊】2019年11月警方包圍理工大學，有人發起「圍魏救趙」聲援，逾200人於油尖旺一帶被圍捕及被控暴動罪，當中6男4女被控11月19日凌晨在尖沙嘴參與暴動，兩人認罪候判，8人則不認罪受審，案件昨於區域法院續審。控方案情稱，第12被告李駿軒案發時戴着一隻殘留易燃有機溶劑的手套，惟為被告上手扣的警長在盤問下承認「見唔到有」手套。

案發時駐守深水埗防暴梯隊的警長7717黃瑞杰供稱，11月17日早上起值班，驅散油尖旺一帶示威活動。11月19日凌晨3時，他獲告知尖沙嘴有人投擲汽油彈，接報到場。

黃瑞杰進入嘉蘭圍16號旁邊連接厚福街的後巷，見思疑為一名男子的黑影，隨即有火舌冒起，燒至1米高。他越過火堆後，便見約10米外有幾名男女向厚福街方向離開，隨後進入厚福街7至7A號的大廈。他追至厚福街，截停一名黑色衫褲「眼神閃縮、並意圖跑走」的男子，遂制服他並「騎喺男子身後」，為他扣上塑膠手扣，交由偵緝警員19212拘捕。

辯方爭議被捕者另有其人

辯方爭議該被捕者可能「另有其人」，而非控方案情所指的第12被告李駿軒，會以「男子C」稱呼該被捕者。辯方在盤問時提及，曾有警員拾起地上口罩及一隻手套，問是否屬於男子C，C否認。黃回答在他制服時沒有上述情况，他不知同僚接手後發生何事；又承認為該男子上手扣時不見他戴着手套。審訊今續。

【案件編號：DCCC 640/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 理大衝突 反修例事件

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