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「審訊龜速」改口認罪 王婆婆非法集結囚32周

【明報專訊】人稱「王婆婆」的王鳳瑤涉於3年前分別在港鐵鰂魚涌站及太古站外參與非法集結，早前否認兩項非法集結罪，案件昨於東區裁判法院審訊，惟傳召證人作供時她改口認罪。主任裁判官嚴舜儀指出，被告有計劃參與非法集結，其集結規模及對社會的影響，判處被告入獄32周。被告於退庭時大叫「多謝奶奶不殺之恩」。

因早前被告王鳳瑤（65歲）爭議呈堂片段，案件昨早開審時，法庭傳召一名港鐵職員作供，其間被告直呼「咁嘅龜速審訊，我唔死喺獄中都幾難」，隨後改口認罪，惟被告表示不求情，又稱案發兩日後返回內地時，遭「國安人員」拘留逾40日。

王稱遭內地國安拘留40日 官：不能用作求情

嚴官判刑時稱，被告在內地被拘留不能用作求情，因案件在港發生，並以監禁40周為量刑起點，考慮到被告在審訊期間認罪，扣減五分之一刑期。

案情指出，2019年8月11日有逾百示威者集結在鰂魚涌站近A出口的閘機位，被告當時身穿黑色T恤、頭戴黃色頭盔、防毒面具及拿着一個印有「黑警」字樣的袋，在人群中揮動英國國旗，高呼「警黑合作可恥，出賣港人可恥」等口號。其後被告又與其他示威者集結在太古站C出口附近，高舉英國國旗，並在康山道西行線匯合其他示威者，佔領車道。

【案件編號：ESCC 99/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕東區裁判法院 非法集結 王婆婆 反修例事件

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