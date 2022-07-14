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「反極權遊行」8人控暴動 4人認罪還押

【明報專訊】2019年9月29日「全球反極權遊行」引發衝突，96人被控於金鐘一帶參與暴動， 分拆多案處理。其中一案涉6男2女，案中4人昨於區域法院認罪，暫定8月30日判刑。另外擬認罪的一人正隔離，今天將到庭答辯，其餘3人則不認罪受審。案情稱，各被告身處示威者之中，人群中有人向防線投擲汽油彈或硬物；案發時22歲的女子被追捕時曾以右腳踢向警員兩下。

兩人另控襲警 存檔法庭

4名認罪被告案發時介乎15至30歲，依次為馮姓男生、劉燕嫦、游茜茹和范瑜。他們承認於2019年9月29日在金鐘政府總部外一帶參與暴動。劉、游另被控於同日同地分別襲擊高級督察韋鑑洸及偵緝警員13751，襲警罪存檔法庭；范瑜涉同日於金鐘道參與暴動的控罪亦存檔法庭。4名被告須即時還押，各人進入囚室時與旁聽親友揮手。

擬認罪另一人今答辯 3人不認罪周五開審

早前擬認罪並正在還押的20歲學生黃昱翔，因接受隔離缺席聆訊，押後至今天到庭答辯；不認罪受審的3名被告則為20歲學生謝曉峰、14歲男生、24歲男子曾憲嘉，3人續准保釋，押後至周五（15日）開審。

4名被告承認案情稱，約500名示威者在案發日4時許佔據政總外夏慤道行車路及行車天橋，高舉雨傘和旗幟，部分人向政總方向投擲汽油彈及硬物，包括使用巨型橡筋作投射器投擲硬物，並有人以雷射光束照向警方的鏡頭、破壞政總外的水馬等。

警方多次發出警告，並發射水炮車液體和催淚彈，近5時開始驅散示威者，並拘捕4名被告。其中劉燕嫦身處政總外的人群，當中有人向政總擲物。高級督察韋鑑洸截停逃跑的劉，她掙扎後被捕；游茜茹被偵緝警員13751截停時，用右腳踢警員兩次，終在其他警員協助下被制服在地。

【案件編號：DCCC 237/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 政總 全球反極權 反修例事件

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