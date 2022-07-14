隨機斬人博死刑 內地漢囚16年 以為在港犯重罪可回內地判死 官斥懦夫

患人格障礙 官寄語獄中續精神治療

被告劉越騰（現年26歲）為河南工業大學電子工程系學生，承認於2019年10月11日犯案。杜官判刑稱，4名事主背部、頸部等有多處斬傷，被告未受挑釁之下隨機襲擊無辜的人，案情極嚴重。杜官又稱，被告刺傷其中一名事主後，其餘3人受驚逃走，被告本可停止襲擊，但他持刀追上3人犯案，須判阻嚇刑罰。

對於被告自稱不敢輕生故干犯判處死刑的重罪，「希望政府了結自己的生命」，杜官明言本港不設死刑，寄語被告在獄中繼續接受精神科治療。被告4項罪名各以15年為量刑起點，認罪減至10年，其中部分刑期分期執行，總刑期監禁16年。

小學被欺凌 中學學業壓力企跳絕食

杜官在庭上讀出精神科報告內容，稱被告有抑鬱症病史，小學時因肛門括約肌有問題遭同儕欺凌，校園生活不愉快。後來被告完成手術，在中學結交朋友，取得不錯學業成績，順利升讀大學。報告引述被告父親稱被告多次自尋短見，例如讀中學時不堪學業壓力企跳，事前寫好遺書，但後來不敢跳樓，改為絕食餓死，被父母發現後放棄念頭。

報告表示，被告案發時陷入無助情緒，決定在了結生命前「盡情享樂」，故陪同深圳女伴來港遊覽主題公園。及後被告在香港結交另一女伴，雙方因事爭執，被告一時無法控制情緒，在洗手間割脈自殺不果，自殺念頭轉為傷害他人。案發前被告瀏覽網上資訊，誤以為在港犯下重罪可於內地判死刑，故前往嘉頓山刺傷事主，藉此減輕自己的「痛苦」。

案發前來港「盡情享樂」 返內地自首被拒

精神科醫生在報告指出，被告患有強迫型人格障礙和適應不良，具有傷害自己和從事暴力行為的風險，建議被告繼續接受精神科治療，但不必判處住院令。

辯方呈上親友的求情信，稱被告犯案後已有悔意，曾向內地公安自首，惟有關部門表示案件在香港發生，被告無法在內地受審，故他折返香港。杜官判刑時提到，被告父母要求法庭輕判，求情信內容令人痛心，但本案情節嚴重，法庭要以保障社會為重。

案情稱，2019年10月11日早上4名事主吳伯弟、劉文聯、張軒娣、林琼琼在嘉頓山晨運。約10時許，被告手持一把20厘米長水果刀襲擊林琼琼背部及頸部。其餘3名事主目睹後隨即逃去，遭被告追上。吳伯弟被刺中頸、腹及背部、劉文聯被刺中後頸及背部、張軒娣則被刺中左胸、左頸及左肩。4名事主送院，情况危殆。被告於10月13日由深圳灣口岸入境時被捕。

【案件編號：HCCC173/21】