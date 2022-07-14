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支聯拒交資料案 控方：調查初期毋須證外國代理 辯方：須證明被告代理人身分犯案

【明報專訊】支聯會涉去年9月8日拒應警方國安處要求交資料，前副主席鄒幸彤、常委鄧岳君及徐漢光否認「沒有遵從通知規定提供資料罪」，昨日在西九龍裁判法院開審前處理初步爭議。控方認為，辯方無權挑戰通知書合法性，支聯會是否外國代理人亦非控罪元素，又稱警方當時於調查初期，若掌握足夠證據指支聯會是外國代理人，則以其他國安罪名起訴。辯方則稱，控方須證明條文所指，被告以外國代理人身分犯案。

案件由國安法指定法官、主任裁判官羅德泉審理，鄒幸彤自行答辯，鄧岳君及徐漢光的代表分別為大律師黃俊嘉及資深大律師戴啟思。還押的鄒幸彤開庭前揮手，她說昨天是「曉波忌日」，甫開庭時她表示文件甚多，望可使用桌子，羅官批准她於犯人欄外坐在律師後排。

控辯同意法庭需處理兩爭論

控辯雙方先商討初步法律爭論點，其後同意法庭需處理兩點，即辯方於審訊時能否挑戰通知書的合法性，以及控方須否證明支聯會是外國代理人。

控：通知書合法性無權挑戰 辯：調查中亦須證通知書合法

律政司署理副刑事檢控專員（特別職務）周天行陳辭時指出，《國安法》是為了防範危害國安行為，根據實施細則，警務處長如合理相信有組織作為外國代理人危害國安，則可發通知索取資料。周稱，警方調查初期尚未肯定支聯會是否代理人，若當時已要證明組織從外國政府收受報酬，是完全荒謬，也有違立法原意。周亦引述案例，稱辯方不能以質疑通知書的合法性，作為抗辯理由。

辯方大律師黃俊嘉表示，通知書必須合法和明確指出支聯會是外國代理人，讓被告明白指稱和責任，即使警方正在調查，仍須證明通知書是合法；而且，涉及的附表5第3條列明「外國代理人」或「台灣代理人」須依照通知書提供資料，故控方要準確無誤證明被告是外國代理人；控方非以其他附表條文控告，因此不能僅是懷疑被告危害國安，就要求他們交資料。審訊今續。

【案件編號：WKCC 3633/21】

（港區國安法）

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