前廳會首辦 議員盼加時 李家超稱有成果

立法會前廳一般不准傳媒及公眾進入，出席官員及議員讓傳媒拍照後便閉門交流，首場交流會分3節，每節約半小時。現場約70名議員出席，出席官員除6名正副司長，亦包括特首辦主任葉文娟和常秘鄭鍾偉。官員分成特首本人和三司，共4組與議員交流。多名議員表示，會上談及通關和抗疫，亦有議員提出與業界相關的意見，包括創科發展和文化產業等。

葉劉引述李家超：已向內地提通關建議 不便公開

葉劉淑儀引述李家超表示，已向內地就通關提交建議，現時不便公開。部分議員反映交流會時間不足，沒有機會發言，選委會界別管浩鳴說，近半小時會面主要由一名議員發言。由於立法會即將放暑假，多名議員預計復會後才續辦交流會。

李家超會後表示，議員在會上指出一些實際問題，雙方交流坦誠，認為首次交流會已有成果，有信心日後能發揮得更好，冀行政立法關係能「由一變十，十變一百，一百變無限」。他說，行政機關除了主導，亦需主動，所以他提出建立常設交流會，讓行政立法機關有既定方式良性互動。他亦希望以身作則，向其他官員示範與立法會良好溝通。

立法會主席梁君彥表示，昨日交流會整體氣氛良好，議員「有碗數碗，有碟數碟」，相信是良好行政立法新常態和新元素。

民建聯設4小組 對應政府工作組

民建聯主席李慧琼表示，在交流會反映盡快與內地和國際通關、重啟經濟及扶貧、加快北部都會區發展等議題。民建聯因應新政府成立4個跨部門工作組，同時成立4個相應小組，以便跟進。工聯會陳穎欣稱會上提出與內地通關意見，例如設統一機制在港集中檢疫。