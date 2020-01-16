港聞

港聞二

CECC監察中國人權法治 主席曾推涉港藏疆法案

【明報專訊】美國國會的「國會及行政當局中國委員會（CECC）」在2000年成立，職能為監察中國人權及法治，每年發表報告並提交給眾議院外交委員會。委員會現任聯席主席分別是民主黨眾議員麥高文（Jim McGovern）及民主黨參議員默克利（Jeff Merkley），其中麥高文有份推動通過《香港民主與人權法案》、《西藏政策及支援法》及《防止強迫維吾爾人勞動法》等，也是足以左右議程的眾議院規則委員會主席。

CECC有限的法定權力之一包括召開聽證會，聽取或傳召證人作供。2019年本港反修例運動期間，黃之鋒、何韻詩、張崑陽等曾出席聽證會。

美兩年制裁內地香港42官

根據美國財政部網頁，美國自2020年起根據時任總統特朗普簽署行政命令，累計制裁42名中國內地及香港現任或前任高官，現任國務卿布林肯維持現有制裁令。香港官員中，最高級者包括時任及現任特首林鄭月娥、李家超，還有時任國安委秘書長陳國基、港區人大常委譚耀宗，及警方國安處多名高層。制裁下，林鄭及李家超等人難以使用銀行戶口處理交易。

中方官員方面，美國國務院及財政部先後宣布制裁14名人大副委員長，及多名港澳系統官員，包括屬政治局委員的副委員長王晨、港澳辦主任夏寶龍，還有中聯辦主任駱惠寧及多名副主任。

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