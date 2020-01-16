美CECC點名15檢控官 稱可制裁 佩洛西「強烈支持」 特區政府譴責恫嚇 林定國：無所畏懼

國會轄下委會發研究報告 詳述6高級檢控官參與案件

CECC秘書處美國時間周二題為〈香港檢控官在政治檢控中有關鍵角色〉的研究報告，提及自2019年6月起，本港至少近3000人因國安法及示威相關案件被控。報告點名6名涉國安法或刑事檢控科內「特別職務」的高級檢控官，包括刑事檢控專員楊美琪、署理副刑事檢控專員周天行，以及署理高級或助理刑事檢控專員如伍淑娟、蕭啟業、羅天瑋、張卓勤，提及各人曾經參與的國安法案件及指控對基本人權的影響，例如民主派初選案等。報告亦提及7名曾處理部分政治案件的前線政府律師，翻查政府電話簿，並無7人姓名。

報告無具體描述是否制裁15名檢控官，但在「政策選項」章節中提及，在美國法律下，侵犯人權及破壞香港自治的非美國人可被制裁，而根據聯合國定義，踐行普世人權者被打壓或基於政見被拘押，亦可視為遭「任意拘留」。報告也提及，新任律政司長林定國曾說不怕被制裁，也留意到檢控官在《檢控守則》下有一定酌情權，例如《守則》中提及，如基於社會公正，並非一定需要檢控。

美國會具法案提案權 可施壓行政當局實施

在美國政制下，美國國會有法案提案權，並可向行政當局施壓或醞釀建議，例如在2019年，影響香港特殊地位的《香港人權與民主法案》先由國會提出，再由時任總統特朗普簽署生效。今次CECC報告由秘書處撰寫，佩洛西昨已表態支持報告內容。她又稱，她本人及美國國會跨黨派議員，都會「與港人一同站在自由和公義的一方」。

CECC聽證會 王惠芬促制裁一把手

曾因襲警罪入獄的美籍律師Samuel Bickett，在CECC聽證會呼籲制裁公務員、檢控官及警員。社工王惠芬說應制裁一把手或高級官員。資深傳媒人程翔在會上建議，廢除1992年生效的《美國－香港政策法》，及加強監察中共在美國本土的活動情况。

特區政府發言人昨批評，報告點名威脅「制裁」林定國和15名檢控人員，公然踐踏法律公義、粗暴干涉香港事務，並質疑報告指控「反映其小人之心、下流行為」。聲明引述林定國稱：「我對我的同事充滿信心，並將竭盡所能，確保他們能夠毫無憂慮地履行職務。」

杜淦堃：任何對檢控干預都應譴責 林新強：有意入檢控部門者顧慮增

兩個律師會均強調，《基本法》第63條列明律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。大律師公會主席杜淦堃以個人身分回應說，任何香港或境外干預有關工作都應受譴責。律師會會長陳澤銘稱，香港司法制度保障檢控和司法的獨立性。

法律界立法會議員林新強說，CECC報告有恐嚇成分，有意加入檢控部門的律師難免會有更多考慮，如被制裁以及影響家人的風險。