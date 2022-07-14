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動漫節衣著「建議」：勿露腿勿露胸勿透視

【明報專訊】香港動漫電玩節將於7月29日至8月2日舉行，大會今年新增cosplay（角色扮演）衣著指引，建議Cosplayer腿部露出太多時穿絲襪或襪褲、勿穿著露出胸部下側的服裝及透視服裝等。動漫電玩節大會行政總裁梁中本表示，只是給Cosplayer建議，「著出街都大路少少，少少建議給他們，沒什麼限制不限制的」。有業餘Cosplayer認為有關指引會阻礙角色還原，做法有如「中學訓導」，已不想去動漫節。

總裁：總結了Cosplayer意見 扮演者：如訓導

被問到制訂衣著指引原因為何，梁中本表示，會場有「一家大細」，故給予衣著建議，而指引羅列的建議不止是大會意見，亦總結了Cosplayer意見，相信指引不影響Cosplayer的參與意欲，反稱Cosplayer「應該更開心𠻹」。

今年大學畢業的Maka小五起幾乎每年去動漫節，間中會cosplay參與，她認為若大會新增衣著限制會阻礙角色還原，因cosplay是表達對動漫角色的熱愛。她說喜歡觀看動漫因動漫世界自由多元，「可以有偽娘、討論社會上相較不接受的話題」，形容大會限制衣著自由的做法與內地看齊。

灣仔站會展站各設排隊位

今年共513個展攤，數量與去年相若。梁中本透露，因應會展站開幕，預期人流增加，計劃於會展站及灣仔站外各設排隊位置，預計兩條人龍將在鷹君中心匯合，具體安排將參考書展做法。梁說，去年因防疫限制，場地容納人數僅50%，大量入場者要在場外排隊，今年容納人數放寬至85%，料情况會有改善。

「抽頭籌」維持 每日300個不得轉讓

每年動漫電玩節均有市民通宵排隊以購得心頭好，去年大會首以抽「頭籌」方式安排市民入場。梁中本說，警方不欲入場者排通宵，今年將維持抽「頭籌」安排，市民今日起可透過「凌速博覽​」應用程式實名登記，大會於展期首3日每日抽出300個頭籌名額，名額不得炒賣轉讓，結果將於本月25日公布。

此外，Sony PlayStation已連續兩年無參展。梁稱，據他了解PlayStation於全球各地都沒參展，相信是公司政策。被問及會否與本港防疫限制及檢疫措施有關，梁稱外國品牌向來都有代理公司在港，不會因防疫問題來不到，認為防疫措施對大型品牌參展商無大影響。

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