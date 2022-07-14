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業主突指違約 香港人書展開幕前夭折 稱早告知活動性質 主辦楊子俊：清晰反映現時環境

【明報專訊】早前遭貿發局拒絕參與今年香港書展的「山道文化」，原訂今起一連7天聯同另外12間書商，於灣仔馬師道一商場舉行「第一屆香港人書展」，惟昨午經地產代理收到業主書面通知稱違反租約，須即時撤走。主辦活動的「山道文化」負責人楊子俊不認同指控，稱業主簽約時明確知悉活動性質，以往場地亦有出租作市集用途，對事件表示極度遺憾，保留追究權利，活動將改於網上舉行。

業主原提供便利突態度變 移師網上

本報昨透過該地產代理向場地業主「允長置業有限公司」查問終止租約原因，地產代理職員稱收到查詢，本報截稿未收到回覆。

楊子俊表示，因早前遭貿發局拒絕參與香港書展，故5月起籌辦是次活動，並由本月4日至下月3日租用有關場地。他稱，租場之初業主已知悉活動性質及有多個書商參與，當時業主態度配合，認為只要展出書籍合法即可。他說，業主其間有提供多項便利，包括容許他們將場地地址列為「香港人書展」註冊公司的登記地址、讓其在租期前提早佈置場地、亦有主動提供展覽承建商聯絡。

被指「分租」「構成危險」違約 楊：保追究權利

他稱，前晚（12日）起業主態度轉變，至昨午5時前，業主以書面通知稱活動違反租約，包括「不得將場地分租」及「不得利用場地對佔有人或訪客構成滋擾、煩惱或危險」，通知他們要即時撤走所有東西，他亦即時知會各參展書商撤走貨品。

楊子俊稱，已盡最大努力舉行活動，惟最終未能成事，向參展書商致歉，傾向向參展書商退回全額租金，稍後會向已購票市民退款。他又稱，今次活動臨時取消，估計將造成數十萬元損失，包括為活動加印的書籍、運輸費、大型展板及海報印刷費等。他不認同業主終止租約理據，已諮詢律師意見，會保留追究權利。他哽咽道：「若做堅信的事，卻換來這樣的結果（或未能舉行活動），會是清晰信息，反映香港現時的環境。」

他透露，為令活動順利舉行，早前已確保場所符合消防及防疫規例，亦有心理準備或遭執法人員巡查，如有書籍被指危害國安須暫時下架，將會配合。他至今無收到任何政府人員就活動接觸他們。

多個參展書商昨中午前已佈置好攤位，活動宣告取消後，書商傍晚前陸續收拾貨品，有工作人員到場拆走展覽物資。參展商之一「Misy Baby」負責人Anna說，其店於2017年起經營網店至今，主要售台灣及本地兒童繪本，原盼透過參展與顧客面對面深入交流，現失去機會，感到無奈。

書商憤怒 嘆浪費心血經濟受壓

另一參展的獨立書店「界限書店」店長Minami稱，事前已為參展預購大量書籍，包括文學、經濟、藝術等，盼接觸不同光譜讀者，對業主終止出租感失望及憤怒，認為浪費其籌辦心血，亦構成經濟壓力。與山道文化同遭貿發局拒絕參與今年香港書展的「有種文化」，亦是「香港人書展」參展商之一，負責人Daniel說感到可惜，認為「出版自由不應被無故剝削」。

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相關字詞﹕山道出版社 香港人書展

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