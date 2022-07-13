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2022年7月13日星期三
港聞二
新巴併入城巴 新車費上限取較高者 運輸局稱車費維持不變 政黨憂借重組致市民捱貴線
新巴定更城巴輪更 雙方員工拒採對方制度
城巴90年代准營港島線 破中巴60年壟斷
去年轉載籲杯葛立選帖文 區倬僖遭廉署拘捕
4工作組首會議 地區組3個月整頓市容 房屋統籌行動兩組未訂KPI
行會通過公僕劃一加薪2.5% 涉68億冀下月發追補薪金
古思堯囚9月 官拒因癌減刑 稱暴力非煽動罪必要元素 不控國安法「已較寬鬆」
鄒幸彤覆核「交付審訊」報道限制 高院質疑裁判官一方理據
情婦勒索案被告：拍照留開心回憶
新冠留醫續增 公院減非緊急手術 深圳灣驗出陽性可自行回家 衛署：會優化安排
被問內地「紅碼」阻維權 李家超：「紅黃碼」範圍窄 政府必然守法
專家顧問團將更新 孔繁毅劉澤星有望加入
免試海外醫料最快明年初公院執業
疫下鮮外遊 90萬特區護照過期未續 2020年申請宗數銳減六成半
聯國專家質疑新選制 曾國衞：雙普選目標無變
食安中心：點心鈉含量整體降 牛肉球珍珠雞反升
女子打抗生素後亡 醫生稱藥物敏感致窒息 護士：沒紀錄指事主敏感
黑漢刀挾債仔提款 銀行起疑報警
攀窗撿AirPods 男子失足墮斃
疑失業欠債 母子逸東邨燒炭亡
大灣區GBA新聞：「全國文明城市」難得 7個在灣區 廣州違負面清單待復名 專家：助發展非虛銜
大灣區GBA新聞：迎「多機場協同運行」 珠三角運管委首協同改航
大灣區GBA新聞：大灣區律師執業證啟用 港澳律師可內地9市執業
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【Emily】人代年底改選 洪為民拒答參選否
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【Emily】NGO與聯國溝通違國安法否 港府：視情况
【Emily】前特首林鄭辦公室 3年租金1357萬
【Emily】議員陳紹雄染疫 鄰座洪雯可如常活動
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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