港聞

港聞二

大灣區GBA新聞：迎「多機場協同運行」 珠三角運管委首協同改航

【明報專訊】珠三角機場群迎來「多機場協同運行」模式。上月中國民航中南地區管理局（中南空管局）珠三角運行協調管理委員會（珠三角運管委）首次統一協作調度多個機場航班，由來自空管局、廣州、深圳及珠海機場的委員會商，因應雷雨天氣協調4個航班的改航安排。

成立運行協調管理委員會的目的，是考慮到大灣區匯聚香港、廣州、深圳、珠海、澳門五大機場，航空客貨運需求旺盛；而灣區機場群空域資源緊張，加上春夏雷雨、颱風等影響正常升降，因此成立委員會「最大限度」整合各機場資源，加強機場、空管、航空公司三方密切合作，提升航班運行效率。是次珠三角運管委協作調度，象徵珠三角機場正式從過去各自為政的「單機場運行」改向「多機場協同運行」的模式。

中南空管局有關負責人表示，運行協調管理委員會是落實《大灣區綱要》的重要部署，先期成立的珠三角運管委，首先協同運行廣州、深圳、珠海3個機場，是大灣區協同運行的前期試點；前期滿足珠三角機場群協同運行需求之後，後期逐步推廣至港澳機場。按照民航局提出「在大灣區探索開展區域級多場運管委協同運行模式試點」的部署，多機場協同運行最終會在大灣區各機場全面展開，珠三角運管委提升為大灣區運管委，致力於空管ATFM（空中交通流量管理）、航空公司SOC（運行控制系統）、機場ACDM（機場協同決策）三方信息融合共享。

相關字詞﹕機場 大灣區

上 / 下一篇新聞

新巴併入城巴 新車費上限取較高者 運輸局稱車費維持不變 政黨憂借重組致市民捱貴線
新巴併入城巴 新車費上限取較高者 運輸局稱車費維持不變 政黨憂借重組致市民捱貴線
新巴定更城巴輪更 雙方員工拒採對方制度
新巴定更城巴輪更 雙方員工拒採對方制度
城巴90年代准營港島線 破中巴60年壟斷
城巴90年代准營港島線 破中巴60年壟斷
去年轉載籲杯葛立選帖文 區倬僖遭廉署拘捕
去年轉載籲杯葛立選帖文 區倬僖遭廉署拘捕
4工作組首會議 地區組3個月整頓市容 房屋統籌行動兩組未訂KPI
4工作組首會議 地區組3個月整頓市容 房屋統籌行動兩組未訂KPI
行會通過公僕劃一加薪2.5% 涉68億冀下月發追補薪金
行會通過公僕劃一加薪2.5% 涉68億冀下月發追補薪金
古思堯囚9月 官拒因癌減刑 稱暴力非煽動罪必要元素 不控國安法「已較寬鬆」
古思堯囚9月 官拒因癌減刑 稱暴力非煽動罪必要元素 不控國安法「已較寬鬆」
鄒幸彤覆核「交付審訊」報道限制 高院質疑裁判官一方理據
鄒幸彤覆核「交付審訊」報道限制 高院質疑裁判官一方理據
情婦勒索案被告：拍照留開心回憶
情婦勒索案被告：拍照留開心回憶
新冠留醫續增 公院減非緊急手術 深圳灣驗出陽性可自行回家 衛署：會優化安排
新冠留醫續增 公院減非緊急手術 深圳灣驗出陽性可自行回家 衛署：會優化安排
被問內地「紅碼」阻維權 李家超：「紅黃碼」範圍窄 政府必然守法
被問內地「紅碼」阻維權 李家超：「紅黃碼」範圍窄 政府必然守法
專家顧問團將更新 孔繁毅劉澤星有望加入
專家顧問團將更新 孔繁毅劉澤星有望加入
免試海外醫料最快明年初公院執業
免試海外醫料最快明年初公院執業
疫下鮮外遊 90萬特區護照過期未續 2020年申請宗數銳減六成半
疫下鮮外遊 90萬特區護照過期未續 2020年申請宗數銳減六成半
聯國專家質疑新選制 曾國衞：雙普選目標無變
聯國專家質疑新選制 曾國衞：雙普選目標無變
食安中心：點心鈉含量整體降 牛肉球珍珠雞反升
食安中心：點心鈉含量整體降 牛肉球珍珠雞反升
女子打抗生素後亡 醫生稱藥物敏感致窒息 護士：沒紀錄指事主敏感
女子打抗生素後亡 醫生稱藥物敏感致窒息 護士：沒紀錄指事主敏感
黑漢刀挾債仔提款 銀行起疑報警
黑漢刀挾債仔提款 銀行起疑報警
攀窗撿AirPods 男子失足墮斃
攀窗撿AirPods 男子失足墮斃
疑失業欠債 母子逸東邨燒炭亡
疑失業欠債 母子逸東邨燒炭亡
大灣區GBA新聞：「全國文明城市」難得 7個在灣區 廣州違負面清單待復名 專家：助發展非虛銜
大灣區GBA新聞：「全國文明城市」難得 7個在灣區 廣州違負面清單待復名 專家：助發展非虛銜
大灣區GBA新聞：大灣區律師執業證啟用 港澳律師可內地9市執業
大灣區GBA新聞：大灣區律師執業證啟用 港澳律師可內地9市執業
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】負責加強與傳媒及立會聯繫 前記者黃芷淵履新特首辦助理
【Emily】負責加強與傳媒及立會聯繫 前記者黃芷淵履新特首辦助理
【Emily】人代年底改選 洪為民拒答參選否
【Emily】人代年底改選 洪為民拒答參選否
【Emily】林振昇學冲台式飲品 疫下唔試飲
【Emily】林振昇學冲台式飲品 疫下唔試飲
【Emily】NGO與聯國溝通違國安法否 港府：視情况
【Emily】NGO與聯國溝通違國安法否 港府：視情况
【Emily】前特首林鄭辦公室 3年租金1357萬
【Emily】前特首林鄭辦公室 3年租金1357萬
【Emily】議員陳紹雄染疫 鄰座洪雯可如常活動
【Emily】議員陳紹雄染疫 鄰座洪雯可如常活動