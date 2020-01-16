大灣區GBA新聞：迎「多機場協同運行」 珠三角運管委首協同改航

成立運行協調管理委員會的目的，是考慮到大灣區匯聚香港、廣州、深圳、珠海、澳門五大機場，航空客貨運需求旺盛；而灣區機場群空域資源緊張，加上春夏雷雨、颱風等影響正常升降，因此成立委員會「最大限度」整合各機場資源，加強機場、空管、航空公司三方密切合作，提升航班運行效率。是次珠三角運管委協作調度，象徵珠三角機場正式從過去各自為政的「單機場運行」改向「多機場協同運行」的模式。

中南空管局有關負責人表示，運行協調管理委員會是落實《大灣區綱要》的重要部署，先期成立的珠三角運管委，首先協同運行廣州、深圳、珠海3個機場，是大灣區協同運行的前期試點；前期滿足珠三角機場群協同運行需求之後，後期逐步推廣至港澳機場。按照民航局提出「在大灣區探索開展區域級多場運管委協同運行模式試點」的部署，多機場協同運行最終會在大灣區各機場全面展開，珠三角運管委提升為大灣區運管委，致力於空管ATFM（空中交通流量管理）、航空公司SOC（運行控制系統）、機場ACDM（機場協同決策）三方信息融合共享。