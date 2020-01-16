大灣區GBA新聞：「全國文明城市」難得 7個在灣區 廣州違負面清單待復名 專家：助發展非虛銜

明報記者 陳子凌

根據中央文明辦於2020年11月公布的第六屆全國文明城市名單，全國2000多個城市中，只有284個獲得「全國文明城市」稱號，其中廣東省有13個文明城市，灣區內地9市當中，除了後來被停止資格的廣州，還有深圳、東莞、佛山、惠州、珠海、中山、肇慶；餘下的江門即爭取在2023年評選中獲得稱號。

負面清單涵6方面 違反可停止或取消資格

全國文明城市被視為所有城市名片中意義最重，也是最難獲得的一個。文明城市評選涉及人均GDP、居民收入、社會保障、基礎設施等，還有政務、法治、人文、治安、生態。全國文明城市名單始於2005年，每3年一選，除了考核新提名城市，亦複查已獲稱號城市，一旦發現條件不符便收回資格，獲得稱號不等於一勞永逸。

被停資格通過考核可復號

2015年中央文明辦還制定《全國文明城市創建動態管理措施（負面清單）》，針對廉政建設、安全生產、社會治安、生態保護等6方面， 違反清單將被減分、批評、停止資格、取消提名資格、取消資格等懲罰。

2020年第六屆全國文明城市名單公布以來，先後有廣州和唐山因違反負面清單被停止資格；另外，今年4月因主要領導違紀，山西省長治市及湖南常德市更被取消資格。根據紀錄，連同上述4市，至今共40市因違反清單被罰。不過，停止資格與取消資格分別很大，前者只要整改並通過考核即可復號，例如廣州是停止資格一年，屬「限期內整改」；唐山未有給予停止年期，那就視乎整改進度，或一年或兩年才能恢復。至於「取消資格」，意味以前創建工作前功盡廢，需從頭做起，並至少要經3年再創建才能再次申請評選。

專家：有城市為申稱號 規範小販改善市容

曾是頭四屆全國文明城市名單評選工作首席專家的華東理工大學教授、上海華夏社會發展研究院院長鮑宗豪指出，全國文明城市不僅是榮譽，也影響城市發展，因文明創建工作廣泛，對城市影響是實際存在，故並非虛銜。例如有城市小販阻路嚴重，過去執法人員或「隻眼開隻眼閉」，後來申請文明城市，當地政府規範擺攤時間和地點，在盡量不擾民之下改善了市容。