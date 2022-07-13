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女子打抗生素後亡 醫生稱藥物敏感致窒息 護士：沒紀錄指事主敏感

【明報專訊】34歲女子於2018年等候切除「朱古力瘤」手術期間注射抗生素，疑藥物敏感心臟一度停頓及陷入昏迷，10多天後不治，死因庭昨展開研訊。事主男友供稱，事主留院期間，突接到醫院來電稱事主情况嚴重，需要搶救。他引述醫生交代時稱，事主出現藥物敏感導致窒息，形容機率為「十萬分之一」。曾為事主注射止痛針的護士則表示，紀錄沒顯示事主患藥物敏感。

男友引述醫生：機率十萬分之一

事主男友王式俊供稱，事主謝碧琪（終年34歲）2018年10月30日因腹痛入港安醫院，被驗出「朱古力瘤」，安排11月2日接受切除手術。醫生其後向家屬稱，事主因出現炎症，須處方消炎抗生素。

住港安等切瘤 獲處方抗生素 翌日麻痹耳鳴 醫生稱會換藥

王續稱，10月31日晚9時許與事主通話，她透露出現麻痹及耳鳴，晚上11時許王在通話期間，向醫生反映事主情况，醫生稱翌日會換藥。王表示，11月1日早上收到醫院來電稱事主情况嚴重，遂趕往醫院，事主經搶救後恢復心跳，並轉入深切治療部，翌日轉入瑪嘉烈醫院，但持續插喉及昏迷，至11月13日離世。

港安醫院註冊護士周靄兒供稱，事主於10月30日入院後，曾為她注射止痛針，沒紀錄指事主患藥物敏感。周稱，醫生盧乃本處方抗生素益滿治（Invanz）及消炎止痛藥服他靈（Voltaren），她晚上把藥方傳去藥房後下班，由其他護士為事主注射藥物。

注射另一抗生素 呼吸困難須急救

護士曾詠彤於11月1日當值，她供稱約早上7時許，事主指腹部觸痛，但維生指數正常。曾詠彤按醫生囑咐為事主注射抗生素羅氏芬（Rocephin）及處方服他靈栓劑，事主隨即呼吸困難、四肢麻痹，曾詠彤的主管范詩韻下令為事主提供10公升氧氣，醫生盧乃本則要求使用類固醇及抗敏感藥，及諮詢急診醫生，其後由醫生陳宙成協助。

曾詠彤續稱，取藥後回病房見到陳宙成為事主插喉、有護士為事主急救，盧乃本亦在場。曾及范兩度詢問是否需要用藥，但醫生沒回應。研訊今續。

【案件編號：CCDI901/18】

明報記者

（死因研訊）

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