食安中心：點心鈉含量整體降 牛肉球珍珠雞反升

食安中心於去年5月至8月採集53間酒樓和點心舖的12款點心及4款醬料樣本測試，比2012年的研究多了蒸菜肉包一項，並以問卷調查店舖向顧客提供醬料的方式。

蝦肉燒賣最多鈉 腸粉較低

研究發現12款點心樣本中，以蝦肉燒賣每100克鈉含量最高，達590毫克，在酒樓進食各一碟蝦肉燒賣和鮮蝦春卷的鈉攝取量，可能已達每日上限（2000毫克，即約一茶匙鹽）的32%。所有非預先包裝點心樣本平均每100克鈉含量為330毫克，比2012年的研究呈下降趨勢，個別點心樣本則上升，包括牛肉球和珍珠雞，分別增加2.3%和2.4%；而腸粉普遍鈉含量較低，每100克平均含低於200毫克。

黃家和：師傅調味沒定量 難減鈉

牛肉球和珍珠雞樣本的鈉含量不跌反增，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，「珍珠雞視乎師傅加什麼餡料」，一些點心師傅較抗拒改變較重口味的製作習慣，調味時沒有定量，令點心的鈉含量無減。添好運創辦人麥桂培說，點心有既定配方，如蘿蔔糕「沒理由少放一點臘味」，只能減少鹽的分量，食物風味無減，客人反應也很好。

腸粉淋豉油鈉增1倍 食安中心倡醬另上

研究亦發現，每100克豉油樣本含2600毫克鈉，為4款醬料中最高，若將一湯匙的豉油加進一碟叉燒腸粉中，鈉含量即增1.1倍，反映添加調味料或醬料會大幅增加鈉含量。食安中心顧問醫生（社會醫學）（風險評估及傳達）楊子橋表示，點心鈉含量或與醃料分量有關，另建議業界以獨立容器盛載醬料，讓顧客按口味蘸相應分量。