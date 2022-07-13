聯國專家質疑新選制 曾國衞：雙普選目標無變

專家關注記者被捕 保安局：沒人超然於法律

多名聯合國專家昨在最後一日會議聚焦本港修改選制，以及國安法對新聞及集會自由的影響。布爾坎稱，香港近期朝普選相反方向發展，例如直選比例減少、市民無權選特首等。另一名專家羅科爾（Abdo Rocholl）列舉超過12名《蘋果日報》及「立場新聞」等記者因涉違國安法或煽動罪被捕，質疑國安法與《公約》不相符，問港府有否計劃廢除國安法及無條件釋放記者。

曾國衞回應時無正面回答何時實現普選，重申基本法內實現雙普選的目標最終無變，相信新選制更有廣泛代表性，更反映香港實况。布爾坎稱對曾國衞的回應感到「困惑」。

保安局副秘書長廖李可期回應稱，沒有人超然於法律，如果基於身分而免於法律制裁，是違反法治原則。對於超過100個公民組織解散或離港，她稱當中有不同原因，而2019年示威趨暴力，很多人也考慮離開，國安法扭轉此混亂局面。

在集會自由方面，警方早前稱2019年多場示威變得暴力，需用武力驅散，布爾坎反駁稱，在《公約》下警方有責任令情况降溫，並提醒遊行必須是大規模使用暴力，才失去集會自由的保障。港府回應時重申，警方有責任確保公眾安全及秩序。對於專家要求港府列出公共圖書館抽起的書目，及會否就2019年社會事件展開獨立調查，港府席上無回應。

外交部對史墨客言論表強烈不滿

此外，美國駐港總領事史墨客前日在離任演說中批評中國破壞香港自由和高度自治的承諾，中國外交部發言人汪文斌昨回應時對有關說法表示強烈不滿和反對，並提醒外國駐港領事必須遵守國安法及香港法律，強調任何危害中國國家安全的行為和活動都不能允許。