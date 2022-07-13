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疫下鮮外遊 90萬特區護照過期未續 2020年申請宗數銳減六成半

【明報專訊】入境處數字顯示，2020年有25萬宗特區護照申請，較2019年72萬宗大跌65%，數字去年回升。自前年至上月底，有逾90萬人的特區護照過期未續領，較疫情前多一倍。助理入境處長（個人證件）樊曉聲相信，疫情期間市民無機會外遊，未必留意到護照已過期，而即使知道，由於未有計劃去旅行，或留待需要時再更換。處方今日起推出流動申請服務站，協助市民即時網上遞交護照申請。

過期未續領數字較疫前多一倍

根據入境處數字，2017至2019年特區護照申請數目維持在70萬以上，至2020年大幅下跌至25.1萬，去年回升至31.2萬，惟較2019年約72.3萬宗申請仍有一段距離，而現時流通的護照有逾520萬本。

入境處推出為期兩個月的流動申請服務站，兩架宣傳車合共8名職員，將會朝10晚6走訪全港18區協助市民盡早更換特區護照。市民只需帶同身分證，便可即場以個人手機或處方的平板電腦遞交申請，並以信用卡繳費。即使未有合適的數碼照片，現場亦有免費拍照服務。樊曉聲稱不會估算有多少人使用，只是期望向有需要者提供含「關愛元素」的服務。

今起流動站助申請 料10分鐘完成

首階段服務時間和地點將上載至入境處網頁，地點是根據當區人口分佈、有否合適停泊位置，以及有否就近分區辦事處而決定，並已聯絡各區區議會。處方預計每個申請手續需時約10分鐘，收齊文件後約5個工作天可領取。若未能在服務站完成申請，包括未能完成網上繳費或未帶齊所需文件等，職員會在「提示卡」上填寫檢索碼等資料，方便申請人稍後自行完成申請。車上同時播放宣傳片及備有宣傅單張，提醒市民提早換領護照，亦有紀念品送給申請換證的市民。相關宣傳活動暫定至9月初，會視乎成效決定是否延長。

相關字詞﹕入境處 特區護照

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