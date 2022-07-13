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港聞二

免試海外醫料最快明年初公院執業

【明報專訊】本地公營醫療醫護人手流失嚴重，政府去年修例准許經「特別註冊」途徑、免執業試引入指定院校畢業的外地醫生。醫管局透露，暫接獲30至40名非本地培訓醫生查詢和申請，其中5人初步符合資格，料最快明年初有首批醫生循新途徑來港到公立醫院執業。有病人組織表示，近年公院流失數以百計醫生，認為該計劃仍難填補空缺。

逾30人查詢 5初步合格

立法會去年通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，容許指定院校畢業的非本地培訓醫生來港工作5年後免試註冊，至今共認可50間院校的課程。醫管局總行政經理（醫療職系）鄧錦成稱，正宣傳計劃冀吸引不同專科和職級醫生。局方於今年2月推出互動平台，提供一對一網上諮詢服務，至今接觸100名醫生，其中30至40人有意或正申請來港，包括5名初步合資格的香港居民。

醫管局逾10年前已准以「有限度註冊」、每3年續約形式聘請外地醫生，現以此聘請共44人，包括在港出生的屯門醫院麻醉科副顧問醫生吳鋒奇。吳於英國列斯大學（University of Leeds）醫科畢業，在當地完成專科訓練及執業逾10年，因醫管局薪酬豐厚和個人理由於去年9月回流。他稱香港工時較英國長20%，但薪酬除稅後為英國的兩至三倍是值得。

鄧錦成稱，冀開闢特別註冊新路後，一兩年內非本地醫生數目可翻倍。他說不少醫生最關注來港後「衣食住行」，尤其住屋和子女升學問題，及能否繼續專科培訓等，當局將加強解說。

醫局冀非本地醫翻倍

病人組織：難補流失

香港病人政策連線主席林志釉稱，現難評估計劃成效，但料外地醫生數量倍增亦難填補流失，指醫管局薪酬具吸引力，但工作量遠超外國，外地醫生會有保留。立法會醫衛界議員林哲玄認為，每年有數十名國內或外地生應考執業試，料部分人會「轉跑道」改以特別註冊來港，計劃亦能吸引本港學生到海外讀醫，令本地醫科名額「冇爭崩頭得咁緊要」，長遠可增加醫生人數。

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