專家顧問團將更新 孔繁毅劉澤星有望加入

袁國勇許樹昌料留任

新政府抗疫堅持「動態清零」方針，擬將病毒即時有效繁殖率壓至低於1，減少每日染疫數字，近日亦公布將推行「安心出行」實名制和「紅、黃碼」。李家超昨出席行會前被問到有否就新政策諮詢專家，他稱上任前兩度約見專家顧問團成員，醫衛局長盧寵茂亦有出席其中一次見面，會上就科學論述和觀點交流。李認為專家在科學和數據上的意見值得參考，強調會聆聽專家意見，又說很快宣布委任專家顧問團事宜。據了解，李家超就任後暫仍未約見相關專家見面。

上屆政府委任的專家顧問團起初有4名成員，包括港大醫學院長梁卓偉、港大公共衛生學院時任院長福田敬二、港大微生物學系講座教授袁國勇及中大呼吸系統科講座教授許樹昌。福田敬二去年底返美退休，退任顧問團成員；梁卓偉去年底向港大請辭，將於本月中生效並加入馬會出任慈善及社區事務執行總監。

劉宇隆亦曾晤李家超

至於袁國勇和許樹昌，據悉二人將留任，另至少兩人有機會加入，包括港大內科學系臨牀教授孔繁毅，以及將接替梁卓偉暫任港大醫學院長的劉澤星；港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆亦有份與李家超會面。

劉澤星和孔繁毅本為新冠疫苗顧問專家委員會召集人和成員，就檢視疫苗安全和效能等向醫衛局長提建議，孔另兼任新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會的共同召集人，評估疫苗接種異常事件。劉宇隆現為衛生署疫苗可預防疾病科學委員會主席，就接種安排作建議。

（新冠疫情）