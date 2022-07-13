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被問內地「紅碼」阻維權 李家超：「紅黃碼」範圍窄 政府必然守法

【明報專訊】政府擬將「安心出行」改為實名登記制及加入「紅、黃碼」安排，特首李家超昨日表示，「紅、黃碼」適用範圍「狹窄」，僅包括兩組人士，「紅碼」只針對新冠確診者、「黃碼」只限海外抵港檢疫者。有資訊科技業界人士指出，相關安排須實名登記，可影響很多人，而參考須實名登記的政府應用程式，用戶須提交身分證及拍照供面容辨識，執行上亦會令市民感困難。

李家超昨在行會前見記者，被問到內地早前以「紅碼」限制市民維權，港府如何說服市民「紅、黃碼」沒其他用途，他回應時稱，本港處理疫情一定符合法律，「我們是非常守法的地方，政府必然會守法，所以將任何（防疫）措施用於非抗疫範疇是不會發生，亦不切實際」，又指若任何人嘗試藉此製造事端，「可以說絕非事實」。

對於「黃碼」人士完成在酒店檢疫後，居家醫學監測日數將如何釐定，李家超說，醫衛局正積極分析數據，冀將限制減到最低，令本港經濟、社會活動，以至國際競爭力得以保持，將盡快公布細節。

前創科局長薛永恒上月回顧任內工作時透露，安心出行下載量已達800萬。實政圓桌議員田北辰直言對特首表示「紅、黃碼」適用範圍「狹窄」表示不解，重申憂慮安心出行實名制衍生私隱問題，並相信執行時須查核市民身分證，認為影響範圍大。

方保僑：倘參考智方便

須交身分證拍照

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦稱，安心出行實名制可影響很多人，而參考由政府推出並須實名登記的「智方便」應用程式，用戶須提交身分證、再跟從系統指示自拍，供面容辨識；撇開私隱問題不談，執行上仍會令市民感困難。不過他認為實名制問題不大，不擔心政府蒐集市民的個人資料，「政府要有（市民）的資料都有齊喇！」

手環周五須戴 昨無細節

另外，醫衛局長盧寵茂前日公布，本周五起居家檢疫的確診者須佩戴電子手環接受監察，惟局方至昨日仍未公布細節。據了解，電子手環與上屆政府提出的「居安抗疫」計劃所用的手環相同。本報昨向醫衛局查詢相關執行細節，局方表示暫沒補充。

（新冠疫情）

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