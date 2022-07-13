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新冠留醫續增 公院減非緊急手術 深圳灣驗出陽性可自行回家 衛署：會優化安排

【明報專訊】新冠病毒疫情反彈，在醫管局設施留醫病人持續增加，昨有982人留醫，醫管局稱服務已開始受影響，部分聯網已減少非緊急手術，包括照內窺鏡和通波仔等。單日陽性個案續維持在約3000宗水平，再有學校及院舍出現個案，其中位於大角嘴的學之園幼稚園（凱帆薈）8名師生染疫，將軍澳靈實胡平頤養院一名已打4針疫苗的院友染疫。另外，現時旅客經深圳灣口岸出境時若驗出陽性，要自行回家，引起關注，衛生防護中心稱會優化相關安排。

部分聯網減內窺鏡「通波仔」

本港昨日公布2769宗陽性個案，另增135人留醫，在醫管局設施留醫總人數增至982。醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，疫情持續惡化，近千人留醫，對公立醫院運作、服務已構成影響，部分聯網已開始減少非緊急手術，例如照上下內窺鏡、非緊急的心臟介入手術如通波仔等，或一些預約手術，如良性結節或腫瘤手術等，以騰出人手和病牀抗疫。她說，若疫情持續惡化，或有更多服務要調整。

昨日公布再多7間學校有班別須停課，包括大角嘴的學之園幼稚園（凱帆薈），上午班「PND」和下午班「PNB」共5名學生染疫，負責這兩班的3名教師亦確診，其中一名教師本月7日呈報快測陽性，當局懷疑是源頭。此外，4間院舍各有一名院友染疫，包括將軍澳靈實胡平頤養院一名已打4針疫苗的院友，暫未屬重症。

因應近期每日新增個案在四位數徘徊，以及留院人數近千，政府昨日宣布下一個14天周期會維持現行社交距離措施，暫不放寬，生效期為明天（14日）起至本月27日。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，醫管局應趁疫情未到不受控及嚴重個案很多，盡量處理非緊急手術，疫情惡化時這類個案將愈積愈多。若人手不足，可請私家醫生幫忙。

4針長者染疫 劉宇隆：仍有效防重症

對於有打4針疫苗的長者染疫，港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆稱，外國研究顯示打第4針復必泰後，抗體水平僅維持一個月，科興暫沒數據，相信無論打哪種疫苗作第4針，防感染功效亦有限，但長者打第4針預防重症和死亡仍非常有效，包括Omicron BA.4和BA.5，籲長者夠期便應接種。

此外，現時旅客經深圳灣出境時要檢測，若驗出陽性則不能過關，須自行回家，有關安排近日引起關注。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日指出，相關旅客要乘點對點交通工具回家，若家居環境不適合隔離，會送到社區隔離設施，他表示會優化相關安排。梁子超建議當局應要求陽性旅客乘搭指定的士回家。

中大募康復者研「長新冠」助制策

另一方面，中大獲醫管局支持推行大型「長新冠」研究，前期訪問了554名康復者，大部分於第五波期間感染Omicron，69.5%出現中等至嚴重程度長新冠症狀，影響日常生活、上班或學習等。該研究正招募更多康復者做問卷調查，以了解長新冠對健康、家庭及工作影響；另會邀請其中1000人參與為期3年的第二階段研究，作腸道微生態分析，冀了解長新冠成因。中大醫學院院長陳家亮認為，研究有助政府制訂針對新冠康復者的醫療政策，冀3個月後發布初步數據。

明報記者

（新冠疫情）

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