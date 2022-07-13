情婦勒索案被告：拍照留開心回憶

被告黃莎莎（32歲）早前否認一項勒索罪。她昨日透露自己9歲時來港，2020年8月與交往6年的男友結婚，但對方「好內向，唔關心我，係工作狂，返工放工瞓覺」。

黃稱，自己原本任職航空業，疫情期間因開工不足，同年10月辭職到事主X名下一間分店工作，兩個月後因X到店內巡視，主動找她聊天和指導她工作，亦有駕車接她放工及到黃金海岸酒店的餐廳用膳。去年1月兩人確認情侶關係，被告憶述X表白時曾稱「做佢一世嘅情人」、「背後嘅女人」，並承諾「養我（被告）一世」，X又稱他與太太沒有任何關係。

與事主性交後感憤怒

不報警怕「無咗男友」

被告憶述，前年2月20日她與X到「老地方」黃金海岸酒店午膳及補祝她農曆生日。她喝了兩杯酒後感頭痛，X見狀帶她上酒店房休息，並首次發生性行為。完事後她向X表示感憤怒和徬徨，坦言「因為我真係未試過㗎嘛」，X則安撫被告不用害怕，並承諾會對她負責。庭上被問到為何無報警，被告解釋稱「如果我報警，佢會好憎我，我會無咗個男朋友」。

憂懷孕 向丈夫提行房

她表示，事後感到疼痛並有流血，又稱與X發生性關係後擔心懷孕，故主動提出與丈夫性交，若有孕則可當作是與丈夫所出。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1146/21】