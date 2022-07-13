古思堯囚9月 官拒因癌減刑 稱暴力非煽動罪必要元素 不控國安法「已較寬鬆」

官：案發冬奧開幕 行為易挑情緒

古思堯2月被捕後一直還押。《港區國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉裁決時表示，被告古思堯（75歲）在棺材寫上「打倒共產黨」、「結束一黨專政」等字句，有推翻政府、煽動的意味；又指他被捕前已準備好示威的運輸安排、通知傳媒等，屬「企圖」作為。羅官又稱，現今社會人們可利用科技，故暴力並非煽動他人的唯一方式，法例的應用範疇應與時並進，因此以暴力方式煽動並非必要的舉證元素；而且，控罪沒有違憲，雖然控罪並不屬於國安法，但案件仍屬國安法範疇。

羅官續稱，被告有多次被捕經驗，但仍以身試法，又認為以煽動罪檢控、而非用《國安法》已比較寬鬆；加上被告採取行動的時機為冬奧開幕日，當日已有許多聲音杯葛冬奧，而且2019年發生「群體性違法行為」令許多人內心仍未平復，其行為容易挑起情緒，令問題死灰復燃，故裁定罪成。

古：付出比維權律師微不足道

古思堯被裁定罪成後，自行陳情時稱自己的付出比內地維權律師的只是「微不足道」，會「屢敗屢戰，死不悔改」，着法庭不必可憐自己，因為坐監是他生活的一部分，高呼「民主人權高於一切，人民大於國家！」

【案件編號：WKCC 481/222】