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行會通過公僕劃一加薪2.5% 涉68億冀下月發追補薪金

【明報專訊】特首會同行政會議最終拍板決定，維持高中低層公務員劃一加薪2.5%，生效日可追溯至今年4月1日，政府今日會到立法會公務員及資助機構員工事務委員會匯報，爭取本月提交財委會，目標下月向公務員發放調整後薪金及追補薪金。本報昨翻查立法會會議時間表，暫未見本周財委會有相關議程。公務員事務局發言人表示，將檢討薪酬趨勢調查方法，並在過程中徵詢職方意見，亦會向社會「如實反映公務員在不同範疇的貢獻」。

政府稱會如實反映公僕貢獻

公務員事務局解釋，有關決定已充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及調整機制下的其他相關因素，包括香港經濟、政府財政、生活費變動、薪酬趨勢淨指標及公務員士氣。按局方提交立法會的文件，加薪開支約68億元，涉及公務員、廉署職員、資助機構及輔助部隊。對於職方回應，政府認為公務員薪酬應該令公務員和市民均認為公平，強調加薪幅度的決定是政府平衡所有相關因素後的結果。

行政會議上周開會後提出公務員劃一加薪2.5%，公務員工會反應強烈，香港公務員總工會主席馮傳宗曾批評是「侮辱性加幅」，警察隊員佐級協會主席林志偉亦明言「極度不滿」。經過局方多次與工會溝通後，工會的態度已軟化。

馮傳宗稱失望 不同意「維持加幅增離心」

馮傳宗昨表示，對最終加幅維持2.5%「當然很失望」，但認為已成事實，希望政府當局能如新聞稿所述，改善與職方溝通、檢視薪酬調查方式，並如實向公眾反映公務員的工作。問到維持加幅會否增添公務員的離心，馮傳宗稱不同意，強調公務員與政府是「命運共同體」。

林志偉、李方冲不回應 黎棟國籲公僕理解加幅

林志偉上周與公務員事務局長楊何蓓茵會面後，曾要求與特首李家超會面，他當時強調非輸打贏要，並期望大眾公平地評核公務員表現。本報昨向林志偉查詢會否有後續行動時，他表示，上周已重點表述，對於行會昨日的決定沒有其他補充及回應。高級公務員協會主席李方冲亦表示不回應。

新民黨副主席黎棟國認為，政府過去兩年的抗疫開支很大，加上世界經濟環境不穩，認為2.5%是中間落墨，希望公務員理解政府決定。

相關字詞﹕林志偉 公務員總工會 行政會議 公務員加薪

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