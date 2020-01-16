4工作組首會議 地區組3個月整頓市容 房屋統籌行動兩組未訂KPI

政府高層4小組昨日開會，只透過新聞稿公布工作計劃。

精簡法定程序修例 兩局9月交方案

未來5年，即2022/23至2026/27年度公營房屋落成量約10萬多個單位，主持「公營房屋項目行動工作組」的財政司副司長黃偉綸稱，將探討進一步應用「組裝合成」及其他科技加快興建公營房屋，同時研究加強不同部門協作減省程序，以加快興建及落成公營房屋。他又表示，工作組會制定務實措施，例如分階段落成公營房屋及「公屋提前上樓計劃」，讓公屋申請人可以盡快上樓。工作組將於9月底向行政長官提交加快公營房屋整體供應的具體建議。

至於「土地及房屋供應統籌組」，負責主持的財政司長陳茂波表示，發展局、環境及生態局9月會向統籌組提交具體精簡法定程序的修例工作方案；有關政策局亦將於第四季向小組提交「基建先行」概念及制度，以及「如何更有效統籌各政府部門用好土地」的建議。

議員：有異以往各自為政 仍待建屋時間表

測量師學會房屋政策小組主席林家輝認為，5年內提升公營房屋供應量絕對可行，最重要是事在人為。他說，過往政府各部門有不少閒置用地，但缺乏統籌的官員，導致不少官地丟空多年，以西區警署旁的初級警務人員宿舍為例，該用地空置約15年，非常可惜。他認為，政府若要增加未來5年度公營房屋供應，需於一年內提供熟地，同時應盡快檢討閒置官地。

工聯會會長、立法會議員吳秋北稱，目前初步可見特首及相關官員比較積極以跨部門方式處理房屋及土地問題，與以往部門各自為政的態度不一。他認為，最終仍需待政府公布建屋實際時間表及路線圖，但強調政府可加強覓地力度。

副政務司長主持地區組 釐清跨部門清潔問題責任誰屬

對比上述兩工作小組，負責地區市容的「地區事項統籌工作組」昨就第一階段工作制定明確時間表，包括訂定推行第一階段工作的具體行動計劃，提出於一個月內開展「香港新市容」全港清潔運動，運動為期3個月，而部門須在一星期後向工作組提交工作行動綱領。負責主持的政務司副司長卓永興表示，工作組會釐清跨部門環境衛生問題責任誰屬，建立「標準運作模式」，工作組會督導相關政策局和部門「制定持續的行動計劃、績效指標，以及持續評估措施成效的制度」。

弱勢生脫貧組推2000配對師友名額

此外，政務司長陳國基領導的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，計劃在社區和學校招募來自弱勢社群的初中學生，第一期名額2000個，支援3方面包括「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」。會議上亦討論計劃初步方案及「成效指標」，詳情將於8月內公布，考慮在一年後優化計劃及推出第二期。