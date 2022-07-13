去年轉載籲杯葛立選帖文 區倬僖遭廉署拘捕

據悉廉署人員昨早到區倬僖元朗寓所作拘捕，檢取部分證物。廉署發言人回覆查詢時證實昨拘捕一人，涉嫌在2021年立選期間，在其個人社交媒體專頁轉載煽惑他人在該選舉中投白票及不投票的帖文，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條。

翻查資料，許智峯去年11月1日發文呼籲杯葛2021年立選。區倬僖11月9日公開轉載許的帖文，並稱「拉×我囉×你老母」，有關帖文現仍能閱覽。

10人涉籲投白票被捕 3認罪緩刑

政府去年修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，將「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」列為非法行為。截至今年5月，10人涉呼籲他人在去年立選不投票或投白票被捕，其中3人被起訴，3人認罪判監兩個月，分別准緩刑18至24個月。另有7人被通緝，包括已離港的許智峯、羅冠聰、前區議員丘文俊、李軒朗、李家偉、劉珈汶、張崑陽。

區倬僖早前因於2019年10月20日九龍遊行中干犯非法集結、管有物品意圖損壞財產及蒙面物品罪遭判囚6個月，去年9月出獄。他另被指於2021年1月11日在中大入口向保安潑灑粉末，涉犯非法集結罪，目前保釋，案件下月19日再訊。